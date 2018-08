U Federaciji BiH /FBiH/, prema podacima Instituta za zdravlje i bezbjednost hrane u Zenici, u posljednjih sedam godina prisutan je porast broja oboljelih od karcinoma, među kojima i mlađe populacije, što predstavlja alarmante podatke.

Taj institut kontinuirano vodi evidenciju o broju oboljelih od malignoma putem registra koji se puni podacima prikupljenim iz prijava oboljelih od maligne neoplazme, piše "Dnevni avaz".

Iz Instituta navode da su te prijave, prema važećim propisima, ljekari obavezni da dostavljaju, ali da ovu obavezu ne ispunjavaju svi, pa se podaci iz registra moraju uzeti s izvjesnom rezervom.

Prema izvješajima Federalnog zavoda za javno zdrvstvo /FZJZ/, najviše oboljelih evidentirano je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

"Naravno, ove podatke treba uzeti s rezervom zbog nepotpunog prijavljivanja oboljelih", navode iz Instituta.

Prema podacima iz registra Instituta, na području Zeničko-dobojskog kantona 2017. godine zabilježeno je 1.067 oboljelih od malignih neoplazmi, karcinoma.

Najviše oboljelih je starosti iznad 65 godina /596 prijavljenih slučajeva/, zatim od 50 do 64 godine /376/, od 25 do 49 godina /83/, od 15 do 24 godine /četiri/, od sedme do 14 godina /tri/, te starosti do šest godina /pet prijavljenih slučajeva/.

Prosječna starost oboljelih od malignih neoplazmi je 65 godina, a na osnovu pristiglih prijava na Institutu kažu da se može govoriti o nekoliko vodećih karcinoma kod muškaraca i žena.

Vodeće maligne neoplazme kod muškaraca su pluća, bronhije i traheja – 27 odsto, debelog crijeva 13 odsto, prostate devet odsto, jetre šest odsto.

Vodeće maligne neoplazme kod žena su karcinom dojke - 21 odsto, genitalnog sistema 13 odsto, debelog crijeva 12 odsto, traheja, bronhija i jezika sedam odsto.