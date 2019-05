Poplave prošle, procjena štete u toku, a sanacija tek slijedi

Poplave su prošle, procjena štete je u toku, a saniranje tek slijedi. Na području Banjaluke najviše gubitaka pričinjeno je poljoprivredi.

Šteta je zabilježena na 269 imanja i iznosi 270 hiljada maraka. Kada je riječ o stambenim objektima, banjalučani nisu na velikom gubitku, kaže gradonačelnik.

"Preliminarni izvještaj je bio, opet kažem da me niko pogrešno ne shvati, prilično povoljan. Nije bilo nekih velikih šteta na stambenim objektima, to je bilo možda 20 objekata, uglavnom vikendica i pomoćnih objekata, znači ništa dramatično, što je dobro", kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Nekoliko kilometara od Banjaluke, u opštini Čelinac, bilježe se mnogo veći gubici. Do sada je prijavljeno 300 domaćinstava koja su pretrpila veću ili manju štetu. Na koji način će se obračunavati iznos štete, još ne znaju. Od ministarstva očekuju uputstva, ali planiraju da će u roku od 7 dana sve biti procijenjeno, kažu iz Čelinca.

"Imamo srušenih desetak mostava, imamo pet propusta potpuno odnesenih, imamo po sadašnjim podacima 70 km lokalnih puteva oštećenih više ili manje i negdje oko 150 km nekategorisanih puteva", kaže načelnik opštine Čelinac, Momčilo Zeljković.

Na području Prijedora zaplavljeno je 1.300 domaćinstava, poplavljeno oko 400 kuća, stvorena su klizišta i porušen je pješački most preko rijeke Sane. Sve to ga čini gradom u Republici Srpskoj koji je pretrpio najviše gubitaka. Koliko je to u brojkama, još se ne zna. Trenutno su Komisije za procjenu štete u fazi obilaska terena.

"Možemo reći da se vrtimo u krugu procjene koju smo imali u toku poplava po broju poplavljenih kuća. Štete se ne mogu porediti sa štetama u 2014. godini, možemo reći da je građanstvo bilo malo spremnije, očekivalo je neku vrstu poplava, pa su dizali namještaj i slično", kaže savjetnik za Infrastrukturne poslove grada Prijedor, Zlatko Ritan.

Četiri komisije za procjenu štete već danima su na terenu. Iz Vlade Republike Srpske ranije su najavili da će, kada dobiju izvještaje o nastaloj šteti, pomoć građanima pružiti iz sredstava Fonda solidarnosti.