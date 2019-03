Ponesite kišobrane - moguća slaba kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.



Jutro je oblačno sa kišom, ponegdje na zapadu i sjeveru, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana padavine se šire na većinu predjela, a ponegdje na jugu i jugozapadu mogući su i pljuskovi.

Na planinama nakratko je moguć snijeg, uz hladnije vrijeme.

Na zapadu i sjeveru uveče kiša prestaje, uz postepeno razvedravanje, a tokom noći i u ostalim krajevima.

Najviša dnevna temperatura od osam do 13, na jugu do 16, a na planinama do pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva, Han Pijesak dva, Rudo tri, Bileća četiri, Novi Grad, Višegrad, Gacko, Mrkonjić Grad, Krupa na Uni i Sokolac pet, Ribnik, Srbac, Prijedor i Tuzla šest, Bihać, Drvar, Šipovo, Bijeljina, Doboj, Srebrenica, Trebinje i Banjaluka sedam, Zvornik i Zenica osam, Sarajevo devet, te Mostar 12 i Neum 13 stepeni Celzijusovih.