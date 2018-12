Ponesite kišobrane - moguća slaba kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti promjenljivo do pretežno oblačno i suvo vrijeme, osim na istoku gdje će padati slaba kiša.

Jutro je pretežno oblačno i suvo, a samo na krajnjem sjeveru ponegdje pada kiša, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Tokom dana zadržaće se promjenljivo do pretežno oblačno i suvo vrijeme, a ponegdje, uglavnom na istoku i u kotlinskim predjelima može biti slabe kiše.

Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu oko sedam, a u planinama do minus tri, a najviša dnevna od pet do 10, na sjeveru i jugu ponegdje i stepen do dva viša, u planinama do tri stepena Celzijusova.

Vjetar slab južnog smjera, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Prijedor minus jedan, Rudo, Sokolac, Šipovo nula, Banjaluka, Gacko, Bugojno, Novi Grad, Han Pijesak, Čemerno i Doboj jedan, Višegrad, Kalinovik, Nevesinje, Srbac, Ivan Sedlo, Jajce i Livno dva, Mrkonjić Grad, Tuzla tri, Bijeljina, Ribnik, Brčko, Sarajevo i Srebrenica četiri, Bileća, Krupa na Uni, Zvornik pet, Bihać šest, Mrakovica, Mostar i Trebinje sedam, Široki Brijeg osam, Gradačac 10, Neum 11 stepeni Celzijusovih.