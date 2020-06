Pomoć u pravi čas: Novac i tehnička podrška za 53 mikro preduzeća u Srpskoj

U okviru projekta „Mikro znači više“, koji je pokrenula kompanija Prointer ITSS u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banjaluka, 53 mikro preduzeća iz Srpske dobila su ukupno 117.000 KM kao podršku u prevazilaženju posljedica pandemije korona virusa.

Novčanu pomoć dobilo je 48 njih, dok je stručnu pomoć u vidu IT rješenja dobilo pet mikro preduzeća.

Zbog izuzetno velikog interesovanja i brojnih prijava za pomoć, odlučeno je da po 5.000 KM dobiju četiri preduzeća, da devet njih dobije po 3.000, a ostali po 2.000 KM. Ukupni fond za novčanu pomoć sa planiranih 100.000 maraka povećan je na 117.000 KM, kako bi što više preduzetnika dobilo neophodnu podršku za nastavak poslovanja. Takođe, 10.000 KM biće uloženo za stručnu pomoć, odnosno IT rješenja.

Svjetlana Dabić iz škole engleskog jezika „Anglia“ iz Banjaluke koja zapošljava devet radnika, ovom prilikom je naglasila da je ideja solidarnosti i društvene angažovanosti svima jako bitna.

– To bismo trebali razvijati i njegovati, koliko god možemo. Mi kao škola pokušavamo kod naših polaznika da razvijemo taj osjećaj solidarnosti. Naglasila bih da nam ovaj projekat mnogo znači, a 5.000 KM koje smo dobili putem projekta „Mikro znači više“ planiramo da uložimo u razvoj našeg poslovanja, kreiranjem digitalnih učionica – istakla je Dabićeva, zahvalivši se ispred osoblja škole „Anglia“ i njenih polaznika kompaniji Prointer i Područnoj privrednoj komori Banjaluka.

– Od dobijenog novca ćemo obezbijediti opremu, a na slogan „Mikro znači više“, dodala bih – solidarnost znači više. Podsjetila bih da su naši gubici zbog epidemije bili značajni. Prešli smo na onlajn rad, ali je dosta naših polaznika moralo da odustane, upravo zbog tehničkih nedostataka. Oni nisu bili tehnički osposobljeni, kao i neki predavači. Zato nam ova podrška puno znači – poručila je Dabićeva.

Milica Matavulj iz stomatološke ambulanta „StarDent“ Gradiška takođe je pohvalila pomenuti projekat.

– Osim finansijske podrške koja nam mnogo znači u ovom teškom periodu, ovo nam svakako daje vjetar u leđa da još bolje poslujemo i da svojim radnicima pružimo bolje uslove rade, a našim pacijentima još bolju uslugu. Dobili smo 3.000 KM, a taj novac ćemo uložiti ili u edukaciju, ili u kupovinu opreme koja će pomoći da usavršimo uslove rada – ističe Matavulj.

Bojan Vujić, direktor Prointera, rekao je da je, sudeći prema reakcijama privrednika koji su dobili pomoć, jasno da im je ona došla u pravom trenutku.

– Kao kompanija, uopšte nismo imali dilemu da li treba da se uključimo da pomognemo mikro biznisima, od kojih većina nije radila više od dva mjeseca. Povećali smo fond za pomoć, a pomoći ćemo 48 mikro biznisa, dok ćemo 10.000 KM usmjeriti prema IT rješenjima za veb sajtove, za kompanije koje su izrazile potrebu za takvim vidom pomoći. Prointer će se potruditi da nađe način da nastavi projekat „Mikro znači više“ – poručio je Vujić.

Bez podrške bi teško mogli da održe poslovanje

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, podsjetio je da su, u okviru projekta „Mikro znači više“, 53 preduzeća dobila finansijsku pomoć ili pomoć u izradi veb sajta.

– Zajedno sa Prointerom smo kreirali ovu kampanju koja je vaoma značajna za mala mikro društva, s obzirom na to da u RS ima oko 7.800 kompanija sa statusom mikro kompanija, sa manje od deset zaposlenih. Oko 5.500 njih ili 55 odsto ostvaruju prihode manje od 500.000 KM. Ako na to dodamo da imamo oko 22.000 samostalnih preduzetnika, dolazimo do toga da u ekonomiji Srpske preovladavaju mikro kompanije, koje su za vrijeme ove epidemije sigurno pretrpjele velike gubitke – kaže Račić i dodaje da mnoge od njih bez pomoći države, odnosno Vlade RS i, dijelom Prointera, ne bi mogle da zadrže svoje poslovanje.

– Sam budžet je 100.000 KM od Prointera, a Područna privredna komora Banjaluke je, pored tehničke podrške ovom projektu, izdvojila 17.000 KM. Ova sredstva smo planirali za promociju i edukaciju za sajmove, a nismo ih realizovali. Na ovaj način smo i mi dali podršku realizaciji pomenutog projekta. Dakle, 48 preduzeća je dobilo novčana sredstva, a pet stručnu pomoć za izradu veb sajta – ističe Račić.

