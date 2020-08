Pomen u Novom Gradu za stradale u ''Oluji''

Most na Uni u Novom Gradu. Most spasa za više od 100 hiljada krajiških Srba iz Like, sa Banije i Korduna.

Cvijeće u Uni i spomen ploča podsjetnik su na avgustovsku golgotu, stradale i protjerane sa vjekovnih ognjišta. Novljani su tih teških i mučnih dana avgusta ’95. pomagali Krajišnicima. Ono što su tada vidjeli mnogi ni danas ne zaboravljaju. "Bilo je strašno gledati tu nejač, žene, djecu, starce u konjskim kolima, traktorima, djeca bez roditelja,. Bebe takoreći bez oba roditelja, spašavali smo, nosili, dijelili pomoć, probijali putnu komunkaciju", priča Borivoje Japundža "Akcija `Oluja` je trajno promijenila živote stotinama hiljada Srba iz Hrvatske. Ova akcija je jedan od najvećih zločina o kojem svijet nije želio da priča. Ne postoji ni vojničko niti ljudsko ni bilo kakvo opravdanje za postupke hrvatske vojske koja je ubijala civile koji su bježali sa svojih ognjišta", kaže Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad. Novljani su danas zapalili su svijeće u ulici koja izlazi na most. U toj ulici je i crkva u kojoj je jutros služen pomen za sve stradale u akciji Oluja. Stigla je i inicijativa da se izgradi spomen obilježje. "Ovo je jedno od značajnih mjesta u tragediji Srba iz Republike Srpske Krajine. Ovo mjesto zavređuje da se izgradi spomen-obilježje. To zaslužuje most preko kojeg je prešlo 100.000 izbjeglih Krajišnika, među kojima su bili najugroženiji djeca i starci. U blizini je i Svodna gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu. To je apsurd, protjerate ljude, a onda ih pobijete kad su napustili svoja ognjišta", rekao je Savo Štrbac, direktor "Veritasa". Pomen je održan i u 15-ak kilometara udaljenoj Svodni. Na magistrali prema Prijedoru ljudi u koloni su malo odahnuli misleći da su se izvukli. Onda su ih nadletjeli hrvatski avioni. Prelet, zaokret a onda užas. U raketiranju je stradalo troje, na desetine povrijeđeno. Obilježavanje stradanja krajiških Srba nastavlja se i sutra. U selu Janjile, nadomak Bosanskog Petrovca, biće služen parastos ubijenim u raketiranju izbjegličke kolone. U napadu hrvatske avijacije na petrovačkoj cesti, sedmog avgusta 1995. godine, ubijeno je petoro odraslih i četvoro djece.