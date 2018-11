Polovina opština kasni sa novcem za Fond solidarnosti

Gotovo polovina lokalnih zajednica u Republici Srpskoj nije izdvojila novac Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Iako im je to zakonom propisano sa uplatama se kasni.

Ipak, u Fondu vjeruju da nije riječ o izbjegavanju plaćanja nego da nije jasno precizirano kada, konkretno, novac treba da se uplati Fondu. Očekuju da će, zaključno sa kalendarskom godinom, lokalne zajednice koje to do sada nisu uradile, uplatiti novac.

“Ni zakonom, ni podzakonskim aktima nije precizirano da tu obavez plaćaju mjesečno, kvartalno ili na godišnjem nivou i mi imamo obećanja lokalnih zajednica kao i Saveza opština i gradova da će to biti izmireno do kraja godine", kaže Jasminka Vučković direktor Fonda za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

Koje lokalne zajednice su najveći dužnici iz Fonda ne otrkivaju jer kako kažu ima još vremena da ti dugovi budu isplaćeni. Priznaju, ipak, da su na adresu Saveza opština i gradova, prošle sedmice, poslali dopis kao, kako kažu, mali podsjetnik za one koji svoje obaveze još nisu izvršili. Prvi čovjek Saveza, Ljubiša Ćosić, danas nije bio dostupan za komentar. Neke od opština koje redovno uplaćuju novac u Fond su Modriča, Trebinje, Kalinovik ali i Banjaluka.

“Kvartalno je, do sada, koliko znam zakon omogućava i da se obveznici toga i odreknu grad Banjaluka izvršava taj dio obaveze i plaćamo redovno", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Bez obzira na kašnjena pojedinih lokalnih zajednica sankcija neće biti poručuje predsjednik Vlade Željka Cvijanović. Svjesna je, kaže, da se lokalne zajednice suočavaju sa raznim finansijskim problema. Kašnjenja ima, priznaje, i u drugim oblastima ali se uplate, na kraju, ipak izvrše.

“U svakom slučaju treba da se izvršavaju obaveze kao što smo napravili pomake, još to nije dovoljno mora se mnogo tu raditi. To je jedna zajednička aktivnost svih nivoa vlati svih institucija, napravljeni su pomaci ali to još nije dovoljno”, kaže Cvijanovićeva.

Zakon predviđa da opštine i gradovi Srpske izdvajaju 0,025 odsto iz svog budzeta. Ono što je najvažnije je da kašnjenja uplata nisu ugrozila rad Fonda. Na računu je za sada više od 4 miliona evra i 28.000 švajcarskih franaka.