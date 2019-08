Poljoprivredna zadruga iz Bijeljine je primjer dobrog poslovanja

Poljoprivredna zadruga "Povrtlarstvo" iz Bijeljine, koja sarađuje sa oko 140 kooperanata godišnje, primjer je dobrog poslovanja.



Mićo Živić koji je na njenom čelu ne žali se na posao, nego na to što nema ko da radi. Kaže, mladi nisu zainteresovani za život na selu, a samim tim ni za bavljenje takvim poslom. Iako ga muči radna snaga, uspjeha ne manjka. Priča, recept je veoma prost.

"Kao nosioc posla, kao direktor morate raditi u sezoni skoro 20 sati dnevno i to je jedini način uspjeha da bi vaše usluge bile što jeftinije i na taj način smo uspjeli. Ono što je bitno da što se tiče kupaca imamo ustaljene kupce i baš u ovoj godini imamo neke nove sa kojima smo u pregovoru i nadamo se da ćemo uspostaviti dobru saradnju", rekao je Mićo Živić, direktor Poljoprivredne zadruge "Povrtlarstvo".

Zadružni savez Republike Srpske već godinama ima i drugih problema, muči ih rješenje pitanja zadružne imovine. To, kao i mnoga druga pitanja, biće riješeni donošenjem fleksibilnijeg i modernijeg zakona o zadrugama, koji je u okviru Programa razvoja poljoprivrednog zadrugarstva za period 2019-2025. godine uspostavljen danas.

"Moraćemo izvršiti jednu detaljnu analizu da utvrdimo stanje te imovine, to je isto jedna od mjera i same zadruge će to isto morati izvršiti na svom terenu i onda ćemo na osnovu tih analiza dalje krenuti u donošenje zaključaka i rješenja kada je u pitanju ta zadružna imovina", istakao je Rajko Kulaga, predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske.

U okviru Programa razvoja, posebnu pažnju posvetićemo materijalnom jačanju zadruga, kažu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Naglašavaju da podršku zadrugarima daju kroz zakonske, programske i finansijske mjere. Od ove godine imaju i novosti.

"Ove godine po prvi put smo i samo zadrugama dali pet odsto na vrijednost otkupljene robe u podsticajnim sredstvima i hoćemo tim zadruge da stimulišemo da budu glavn organizatori otkupa i otkupljanja svojih kooperanata i zadrugara", naglasila je Drena Đukić, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U Republici Srpskoj registrovano je 380 poljoprivrednih i zemljoradničkih zadruga. Od tog broja, 180 ih je neaktivno, 85 aktivno, a u 30 zadruga vode se stečajni ili likvidacioni postupci.