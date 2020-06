Poligraf kroz partnerstvo sa sugrađanima radi na projektima za razvoj Banjaluke

Veliša Malobabić, predsjednik banjalučkog Poligrafa, smatra da se Banjaluka razvojno i programski usmjerila u pravcu urbanog srednjeevropskog grada i zato logičnim smatra da na takvim idejama u gradu grade partnerstvo sa građanima.

-Poligraf je zamišljen kao politički mehanizam, kao svojevrsni „tehnički servis“ koji je na usluzi građanima, svima koji imaju ideje, vizije te interese da našu zajednicu i društvo razvijaju, unapređuju i čine ga naprednim i modernim, rekao je u intervjuu za banjaluka.net Veliša Malobabić.

Predsjednik ste Gradske organizacije Poligrafa. Kako je do toga došlo i zašto baš Vi?

Javnosti je poznato da je Političko građanski front-Poligraf od svog osnivanja do danas prošao nekoliko svojih organizacionih faza ili transformacija. On je od svoje početne faze organizovanja i okupljanja građana i aktivista kao širokog političkog pokreta u Banjaluci, prerastao u političku partiju koja je po svom dometu i djelovanju prerasla /izašla/ iz okvira Banjaluke. U tom i takvom idejnom i organizacionom narastanju Poligrafa nametnula se potreba osnivanja Gradskog odbora Banjaluka. S tim u vezi organi stranke su u skladu sa Statutarnim pravilima osnovali i potom izabrali mene za predsjednika Gradskog odbora.

Možete li nam ukratko navesti ključne elemente i organizacionu „ viziju“ Poligrafa?

Poligraf da bi ostvario svoju „političku misiju“ koju je definisao u osnivačkim, strateškim i programskim dokumentima, organizaciju i način svog djelovanja postavlja kao veoma otvoren, fleksibilan , demokratičan mehanizam u čijem krvotoku, da se plastično izrazim, dominiraju elementi stručnosti, kompetentnosti, kritika i otvorenog dijaloga. Poligraf je zamišljen kao politički mehanizam, kao svojevrsni „tehnički servis“ koji je na usluzi građanima, akademskoj zajednici, privrednicima, kulturnim i sportskim radnicima, omladini, osobama treće životne dobi, radnicima i poljoprivrednicima, svima koji imaju ideje i vizije te interese da našu zajednicu i društvo razvijaju, unapređuju i čine ga naprednim i modernim. Mi sebe vidimo kao element neposredne demokratije koji je u funkciji brzog prenosa političkog odlučivanja i političke i javne kontrole provođenja te realizacije vitalnih interesa građana.

Kako vidite Banjaluku?

Banjaluku vidim kao srednjeevropski grad. U svakom pogledu. Grad kulture, otvorenosti, tolerantnosti, evropskih standarda i kriterijuma, grad mladosti, sretnih i zadovoljnih ljudi, grad parkova i zelenila, evropski grad sporta, grad koji je svojim rijekama vratio njihovu jedinstvenu ljepotu te ga urbanistički – arhitektonski učinio kičmom života njenih građana. Mi u Poligrafu procjenjujemo da se Banjaluka razvojno i programski usmjerila u tom pravcu i zato logičnim smatramo da na tim idejama u gradu gradimo partnerstvo sa građanima.

Radili ste u stranim i domaćim kompanijama i u cjelini vaša radna karijera je vezana za rad u privredi. Šta vas je motivisalo da prije tri godine svoj radni angažman preselite u gradsku administraciju Banjaluke, tačnije u kabinet predsjednika Skupštine Banjaluke?

Sa Poligrafom se počela otvarati politička priča čiji pogled počinje i završava sa gledanjem u budućnost. Kao društvo smo se icrpili neprestanim življenjem u prošlosti,a moderna vremena traže brza i efikasna rješenja. Radeći u privredi, naročito u stranim kompanijama, vidio sam da svaki zastoj ili sporo mijenjanje prema novim tehnologijama, proizvodima, kreacijama, novim dostignućima vas naprosto baca u stranu i vi se polako gasite i nestajete. Poligraf je počeo otvarati za naše društvo vizije budućnosti. Oko tih vizija su se počeli okupljati ljudi koji su spremni te vizije spuštati prema narodu. Dogodilo se da u strukturama izvršne i zakonodavne vlasti u Banjaluci takođe dominantno jača svijest da se Banjaluka u razvojnom smislu mora okrenuti budućnosti. Zato je Poligraf pristao da kroz partnerstvo na projektima razvoja Banjaluke gradi zajednički pristup sa strukturama koje su okrenute budućnosti. Zato sam se i sam odlučio da u granicama svojih sposobnosti i iskustva dam neposredno svoj doprinos tom procesu.

Vaša organizacija kroz koalicioni sporazum podržala je Igora Radojičića kao kandidata za gradonačelnika, na čemu se zasniva ta saradnja?

Naša saradnja sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem zasniva se na projektnim i programskim principima. Zajedno dogovaramo projekte za Banjaluku kako bi se razvijala u pravcu regionalnog centra u mnogim oblastima. Kroz tu saradnju Banjaluka sve više postaje i međunarodno prepoznatljiva, Dovoljno je samo spomenuti projekte kao što su kandidatura Banjaluke za evropsku prestonicu kulture „EPK 2024“ ili prestižno priznanje kojim se Banjaluka okitila u Briselu 2018. godine kao evropski grad sporta. U prilog međunarodne prepoznatljivosti govori i podatak da je na međunarodni konkurs za multifunkcionalnu Kongresnu dvoranu pristiglo više od 100 prijedloga iz čitavog svijeta, za most u naselju Dolac više destina itd. Banjaluka koja prezentuje svoje projekte na međunarodnu scenu već se prepoznaje kao dobar partner sa kojim vrijedi raditi i ulagati. Gradonačelnik Banjaluke je učinio mnogo kada su su pitanju sve sfere života jednog grada. Nastoji da grad ravnomjerno razvija od društvenih, sportskih, socijalnih sfera do komunalne i saobraćajne infrastrukture. Upravo na tim projektima razvija se naša saradnja i međusobno razumijevanje. Predsjednik Skupštine grada i predsjednik Poligrafa gospodin Zoran Talić zajedno sa gradonačelnikom je nedavno na biletaralnom sastanku sumirao aktivnosti u prethodne tri godine koje su zajedno realizovali kao i inicijative koje su pokrenute od strane Poligrafa gdje se i vidjelo da je realizovano preko 80% onoga što smo predvidjeli našim programskim dokumentom. Takođe, predstavio je zajedno sa svojim saradnicima gradonačelniku i buduće projekte za razvoj Banjaluke – kako kratkoročne tako i srednjoročne i dugoročne a koji bi trebalo da se implemetiraju u narednom periodu tj. najveći dio u periodu programa gradonačelnika Radojičića „Banjaluka 20-25“. Bitno je spomenuti da se kvalitetna saradnja između Skupštine grada i gradonačelnika pokazala kao preduslov da Banjaluka ostvaruje ono što je planirano, jer takva vrsta kvaliteta saradnje je preduslov da se uspješno realizuju veliki rezultati na svim poljima. Dokaz za to su zadnje tri godine mandata ove administracije.

(banjaluka.net)