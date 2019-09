Saobraćajna policija RS uskoro će na raspolaganju imati 44 nova alkometra, uređaja kojima se lako i brzo otkriva da li je vozač kojeg kontrolišu konzumirao alkohol.

Uređaje je nabavila Agencija za bezbjednost saobraćaja RS, od sredstava koja su izdvajana iz premije auto-osiguranja u RS.

– Uređaje smo predali MUP RS koji će to rasporediti. Oni već koriste takve uređaje, ali nova 44 uređaja su značajna pomoć da se brže i lakše otkrije vožnja pod uticajem alkohola. To je najnoviji tip uređaja, njemačke proizvodnje, sa takozvanim pasivnim modom, pa se uređaj može samo prinijeti ustima osobe i on očitava odmah da li ima alkohola ili nema. Ako ima alkohola, onda se vozač isključuje i duva na pisak, da bi se utvrdila količina alkohola. Ako nema alkohola, vozač produžava – objašnjava direktor Agencije Milija Radović.

Po njegovim riječima, to su praktični uređaji koji se pune kao mobilni telefoni, nema potrebe da se kupuju baterije kao ranije i to olakšava korištenje u odnosu na uređaje starije generacije.

– Za jedno mjesec dana očekujemo da će stići i novi uređaji za detekciju droge. Nabavili smo deset takvih uređaja, te hiljadu testera za utvrđivanje vrste droge i ostalo. Uz pomoć njih će, isto tako, MUP RS moći da značajnije i u većoj mjeri kontroliše i prisustvo droge u organizmu vozača, jer je vožnja pod uticajem psihoaktivnih supstanci takođe sve prisutniji problem – kaže Radović.

Vrijednost nabavke 44 alkometra je 57.554 KM, dok je za nabavku 10 uređaja za detekciju droge i hiljadu testera izdvojeno 135.600 KM, podaci su Agencije za bezbjednost saobraćaja.