Policajka penzioneru vratila novčanik pun novca

Da u BiH i u doba pandemije ima poštenjačina, pokazuje primjer policajke Jasmine Konjić, službenice Policijske uprave (PU) Doboj.

Kartica i dokumenti

Ona je nedavno na izlazu iz zgrade PU u travi ugledala novčanik u kome su bili lični dokumenti, bankovna kartica i novac. S obzirom na to da je vlasnik bio stariji od 65 godina, pretpostavila je da je riječ o novcu od penzije koje su se tih dana dijelile u Doboju.

- U novčaniku, osim novca, bila je i lična karta čovjeka iz naselja Mali Prnjavor kod Doboja, kontakt sam uspostavila brzo, pa je umjesto vlasnika, stigao njegov zet i preuzeo novčanik. Nudio je nagradu, ali ja to nikada ne bih uzela, bez obzira koliku sumu da sam pronašla u novčaniku. Kako bih mogla zaspati, a kod sebe držati i trošiti nečije pare koje nisu moje, koje nisam ja zaradila. To bi me proganjalo do kraja života - kaže Konjić, koja živi u naselju Brijesnica Velika u Doboj-Istoku.

Završila akademiju

Ona je 2002. godine završila Policijsku akademiju u Banjaluci i odmah je počela raditi u PU Doboj. S kolegama se izvanredno slaže, a u narodu više nema predrasuda da žena ne može biti policajac.

- Može, i to uspješno i profesionalno, samo se treba posvetiti svome poslu. Ja ovaj posao radim sa voljom punih 17 godina, udata sam i imam sina - kaže Konjić.