Pojedine opštine i dalje duguju Fondu solidarnosti

Rok za izmirenje duga opština i gradova u Republici Srpskoj prema Fondu solidarnosti istekao je početkom 2019. godine. Svoje zakonske obaveze ni do aprila nisu izmirili svi. Iako je najveći dug jedne opštine svega 300 maraka, iz fonda kažu da su dobili obećanje da će i to biti izmireno. Koja opština je u pitanju ipak ne otkrivaju.

"Prema Finansijskom planu Fonda solidarnosti za 2018. godinu prihodi iz budžeta opština planirani su u iznosu od oko 150 hiljada КM i planirani prihodi po ovom osnovu su i realizovani, iako pojedine opštine nisu izmirile sve svoje obaveze. Međutim, u pitanju su gotovo simbolična dugovanja i u kontaktu sa opštinama dobili smo uvjerenje da će lokalne zajednice svoje obaveze prema Fondu solidarnosti izmiriti," saopšteno je iz Fonda.

Dok jedne opštine kasne sa uplatama, druge svoje obaveze izmiruju unaprijed, kažu iz Fonda. Opština Jezero ubraja se u one lokalne zajednice koje svoje obaveze prema ovoj osjetljvoj kategoriji stanovništva rješava na vrijeme. Načelnica Snežana Ružičić kaže da su do sada sve obaveze prema Fondu ispoštovali na vrijeme.

"Mi smo zaista odmah podržali Fond za podršku djece sa dijagnostikom, tako da 0.02 odsto se obračunava na plate, a 0.25 odsto na isplaćene bruto plate i to se evo ispoštovalo sve do sada. Mi smo mala institucija i nije to neki velik iznos, ali bitno je da postoji solidarnost i stvarno je jako bitno da, kao drušvo, brinemo o djeci koja imaju potrebu za liječenjem," rekla je Ružičićeva.

"Ja ne vjerujem da je neko namjerno izbjegao, barem ja tako mislim sa svog stanovišta, nego vjerovatno nisu isplaćene, ili nisu mogle na vrijeme biti isplaćene, ostale obaveze po ličnim primanjima, a često su budžeti u stisci, zaposleni imaju kreditne i ostale obaveze i ako imaju kašnjenja sa ličnim primanjima onda imaju blokadu," kaže Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod.

Do decembra prošle godine čak 35 opština, od ukupno 64 u Republici Srpskoj, nije u potpunosti ispunilo svoje obaveze prema oboljelim mališanima. Iz Fonda ne navode broj opština, niti ukupan novčani iznos koji u ovom trenutku duguju. Od početka rada odobrili su 96 zahtjeva za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za čije su troškove izdvojili oko dva miliona maraka.