Početkom oktobra puštanje u saobraćaj dionica Banjaluka-Prnjavor

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je danas u Drugovićima, prilikom posjete gradilištu auto-puta "9. januar", da bi dionica Banjaluka-Prnjavor, dužine 25 kilometara trebalo da bude puštena u saobraćaj početkom oktobra.

Golićeva je naglasila da su na ovoj dionici 52 vrlo zahtjevna objekta - vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i tuneli.

"Prema podacima investitora, bilo je mnogo klizišta koja su morali rješavati. Upravo smo danas te neke neuralgične tačke pogledali. Izvođač i investitor su to zaista odlično uradili", kaže Golićeva.

On je navela da je posebno važno što je na izgradnji auto-puta angažovana domaća građevinska operativa i što se koristi građevinski materijal proizveden u Republici Srpskoj, što je važan kriterijum za inostrana i domaća ulaganja.

"Otvaranjem ove dionice auto-puta, stvara se pretpostavka za nova ulaganja, za novi razvojni ciklus, jer razvoj građevinarstva kao primarne grane povlači razvoj još najmanje deset djelatnosti. Srećni smo što naši izvođači ovaj zahtjevni infrastrukturni projekat završavaju", rekla je Golićeva.

Ona je podsjetila da će uskoro biti završeni bolnica u Istočnom Sarajevu i sjeverno krilo Kliničkog centra Banjaluka, te uzrazila sumnju da će rok do 2020. godine koji su zajedničke institucije u BiH postavile za završetak Koridora "Pet ce" biti moguće ispoštovati.

Gradilište auto-puta "9. januar" posjetio je i direktor Javnog preduzeća "Auto-putevi Republike Srpske" Dušan Topić, koji je podsjetio da ukupna vrijednost radova auto-puta, čija je ukupna dužina 72 kilometra, iznosi 402 miliona evra.

Topić kaže da su prilikom izgradnje auto-puta, od prve dionice do danas, nastojali da ispoštuju najsavremenije zahtjeve po pitanju kvaliteta ugrađenog materijala, ali i samih radova.

"Tokom radova, pokazalo se da nije bilo većih problema, niti zamjerki, posebno kada su u pitanju veći objekti", rekao je Topić.

On je podsjetio da su se auto-putevi do sada iz finansijskih razloga gradili parcijalno, a kada se pusti preostala dionica od Banjaluke do Prnjavora, Republika Srpska će dobiti 105 kilometara izgrađenih puteva u komadu.

"Nakon ovoga, nastavljamo gradnju prema Prijedoru, Beogradu i Sarajevu. Od Banjaluke do Doboja došli smo do Koridora `Pet ce`. Na jesen bi trebao biti potpisan ugovor za izgradnju prvih šest kilometara između dvije petlje u Doboju, a poslije toga pregovaraćemo kako nastaviti gradnju na sjever do Vukosavlja i dalje preko Brčkog i Bijeljine prema Srbiji i nastavak prema jugu, prema Federaciji BiH", naveo je Topić.

On je dodao da Republika Srpska na Koridoru ima obavezu izgradnje oko pet kilometara, dok FBiH od Zenice do Doboja ima šezdesetak kilometara.