Počelo snimanje dokumentarno-igranog filma o proboju Koridora

Snimanje filma o proboju Koridora kroz Posavinu kojim je uspostavljena veza između zapadnog dijela Republike Srpske i Srbije počelo je u Banjaluci, a njegov autor Slađana Zarić izjavila je Srni da je glavni motiv da bude odata počast poginulim borcima i otrgnuta od zaborava jedna od najslavnijih bitaka i pobjeda koju je izvojevala Vojska Srpske.

Zarićeva je istakla da je riječ o dokumentarno-igranom filmu koji predstavlja hronologiju bitke "Koridor 92".

- Film je baziran na svedočenjima ljudi koji su bili učesnici borbe iz različitih jedinica na različitim linijama fronta. On će pratiti dnevnu hronologiju na svim linijama fronta i prvi put ćemo imati vizuelizaciju borbe i prisećanje na sve što se dešavalo na frontu - rekla je Zarićeva.

Prema njenim riječima, pred filmskom ekipom je obiman i zahtjevan posao, a poseban problem je nedostatak dnevnih izvješataja po jedinicama koji više ne postoje.

Ona je dodala da će, zbog toga, ključnu ulogu imati svjedočenja učesnika bitke sa kojima su u toku intervjui u Banjaluci.

- Na proljeće, kada vremenski uslovi budu slični onima koji su bili kada je vođena bitka za koridor, radićemo dramatizaciju - najavila je Zarićeva.

Ona je napomenula da dramatizacija podrazumijeva rekonstrukciju događaja koje sagovornici opisuju.

- Elementarno pravilo je da svako priča o onome što je video i doživeo i ne može da govori na osnovu prepričavanja. U rekonstrukciji ćemo koristiti tenkove, artiljeriju i avijaciju Vojske Srbije, a biće obavljena u oblastima u Srbiji koje su slične Posavini, a pretpostavljam da će to biti Mačva - otkrila je Zarićeva.

Da bi gledaoci mogli shvatiti cijeli kontekst tog vremena, precizirala je ona, radnja filma obuhvatiće period od trenutka kada trupe Hrvatske vojske prelaze Savu.

- Od tada počinjemo da pričamo šta se dogodilo jer se zaboravlja, pogotovo u Srbiji, da je u to vreme poginuo veliki broj vojnika iz Srbije, odnosno iz vojne pošte iz Vranja. Tada su ubijena 32 mladića. Imamo i priču o logorima, stradanju srpskog stanovništva u Derventi, Odžaku, Sijekovcu i drugim mestima, te nedostatku kiseonika za bebe u banjalučkoj bolnici - rekla je Zarićeva.

Ona je objasnila da je to uvodna faza filma koja je neophodna da bi se razumjelo šta je značio koridor i zašto je to bila bitka života.

Zarićeva je istakla da ju je tokom nekoliko dana snimanja svjedočenja učesnika bitke najviše fascinirao tadašnji moral vojnika.

- To je vredno divljenja. I 27 godina posle kada sagovornici počnu da pričaju o moralu vidi im se suza u očima. I kroz to sam shvatila da je to bila bitka, koja je značila biti ili ne biti. Da koridor nije bio tada probijen pitanje je kakvu bi sudbinu doživio narod u ovim krajevima. Zato apostrofiram moral i običnog vojnika - naglasila je Zarićeva.

Ona je dodala da će pred objektivom kamere biti oko 80 sagovornika koji će sa publikom podijeliti svoja ratna sjećanja.

- Biće tu i generala koji će govoriti o vojnoj taktici i strategiji, ali ovo će prvenstveno biti priča o bici ispričana na ljudski način, iz ljudskog pogleda jer će većina sagovornika biti obični ljudi i borci koji su sa visokim moralom branili svoju otadžbinu. To je priča koju priča vojnik, oficir i general - naglasila je Zarićeva.

Prema njenim riječima, u filmu će biti ispričano mnogo fascinantnih priča koje će oslikati ono što se dešavalo, te razbijeni mitovi poput onog u Hrvatskoj da je Posavina prodata.

- Svedočenja vojnika koji su se borili i videli koliki je otpor pružan i kolike gubitke je imao neprijatelj govore koliko su besmislene priče o političkoj podeli. Da je bila politička podela ne bi bilo više od 1.000 mrtvih - dodala je Zarićeva.

Film o proboju koridora biće sličan njenim ranijim ostvarenjima inspirisanim ratnim događajima kao što su "Ratne priče sa Košara" ili "Ratne priče sa Paštrika".

- Kao i u tim slučajevima, biće to dokumentarno-igrana, odnosno narativna forma. Јoš ne znam kako će se zvati film, ali razmišljala sam da to bude ratne priče sa koridora. O tome ću još da razmislim - rekla je Zarićeva.

Film se snima u koprodukciji Radio-televizije Srbije, Vojno-filmskog centra "Zastava film", odnosno Ministarstva odbrane Srbije i Radio-televizije Republike Srpske.

Stručni konsultanti autora filma su general Vojske Republike Srpske Boško Kelečević i pukovnik Rajko Čkonjević, a za logističku podršku zaslužan je Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Vojna operacija koja je okončana probojem koridora trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na prostorima cijele Posavine. Probojem je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika.

U akciji "Koridor 1992" poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, a ranjeno je 1.918 boraca.

Akcija je počela nakon što su snage HVO-a, zauzimanjem Modriče, presjekle kopneni put između zapadnog dijela Srpske i tadašnje SAO Krajine sa istočnim dijelom Srpske i Srbijom.

Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna operacija proboja i obezbjeđivanja Koridora završena je 6. oktobra 1992. godine izlaskom srpske vojske na rijeku Savu na prostoru Broda.