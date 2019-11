Počela obuka za upotrebu PIMIS-a - sistema za upravljanje javnim investicijama

Sve informacije o projektima lokalnih zajednica biće na jednom mjestu. Dovešće to do boljeg praćenja troškova, ali i do transparentnijeg uvida u to dokle se sa projektima stiglo. Sve ovo omogućiće PIMIS, informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama u koji će opštine i gradovi unositi sve informacije o kapitalnim projektima. Biće, kažu, velika pomoć.

"Pruža jednu jasniju sliku u smislu kuda se jedna jedinica lokalne samouprave razvija, kakvi su njeni planovi u budućem periodu i da oni budu na neki način usaglašeni i sa različitim vrstama strategija na republičkom nivou", rekao je Dalibor Ljuboja, predstavnik Opštine Oštra Luka. U Ministarstvu finansija su započeli obuku predstavnika lokalnih zajednica. "Oni će kroz ovu obuku proći danas, na koji način se unose projekti, kako se rangiraju projekti, koji su to kriteriji za rangiranje projekata. Ono što je važno reći jeste da jedinice lokalne samouprave same će rangirati svoje projekte po prioritetu. Neće ući svi projekti u program javnih investicija, nego prioritetni projekti", istakla je Radmila Čičković, v.d. pomoćnika ministra finansija za upravljanje investicijama Republike Srpske. Prvu obuku za PIMIS prošlo je deset predstavnika iz isto toliko lokalnih zajednica. Ostali će tu priliku dobiti u naredna dva mjeseca.