Počela izgradnja novog mosta

U centru Čelinca se radi i gradi punom parom. Radnici u bagerima imaju zadatak da sruše glavni most preko rijeke Vrbanje, a potom da sagrade novi. Ovih dana građevinci su izmjestili toplovod, napravili privremeni pješački most, obnovili tri ulice, kako bi saobraćaj nesmetano funkcionisao, a onda prionuli na rušenje mosta. Most je oštećen u poplavama 2014.godine, obnovljen je, ali je ostao duboko u koritu Vrbanje i postao svojevrsna brana.

"Sa završetkom novog mosta prohodnost rijeke Vrbanje će biti znatno veća, dva do tri puta veća. Sa rješenjem novog mosta biće definitivno riješen problem plavljena Čelinca, koji je u posljednje dvije decenije zahvatio opštinu tri-četiri puta, a štete su samo u 2014. godini bile 18 miliona," rekao je Momčilo Zeljković, načelnik opštine Čelinac. Sredstva su ranije obezbjeđena, a izgradnju mosta zajednički finansiraju Vlada Republike Srpske, sa milion maraka, i Srbija, sa pola miliona. Izvođači radova su "Prijedor putevi" sa grupacijom firmi. "Odmah iza ovog pristupamo izradi šipova i nadlanih greda na koje će biti oslonjen novi armirano-betonski lučni most, raspona 48,5 metara, čija će donja kota kolovozne ploče biti 30 centimetara viša od kote najviše vode do sad zabilježene. Samim tim će se proširti korito rijeke Vrbanje," kaže Aleksandar Šutonja, šef gradilišta firme "Aragosta invest". Radove na mostu i oko njega znatiželjno prate i komentarišu Čelinčani. "Za nas će biti dobrom jer će spriječiti Vrbanju da izlijeva i pravi poplave po Čelincu."

"Biće možda širi i viši. Ovo je bilo plitko, ovo je voda, vidiš ove rukavce i to, stvarno nije dobro izgledalo prije. Sve ovo što skine to će biti dublje za vodu.!

"Dobro je što se diže most, jedino radi poplava, što je traženo i ulogu ima. Jak je ovaj most bio, da vam kažem 46 godina kako postoji, kakav će biti ovaj novi, trebao bi biti bolji," komentarišu Čelinčani. Biće i bolji i lijepši, kaže načelnik. Građevinci dodaju - novi most imaće tri kolovozne trake i dvije pješačke , armirano-betonsku lučnu konstrukciju utegnutu čeličnom užadi. Od starog mosta u Čelincu ostaju bukvalno samo obrisi. Rok za završetak radova na novom mostu je šest mjeseci, a Čelinčani bi trebalo da dobiju novi, veći i širi most.