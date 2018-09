Počela izgradnja mosta  

Početkom iduće godine Čelinac će krasiti novi most. Danas su počeli radovi, a predsjednik i premijerka Srpske položili su kamen temeljac. Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković kaže da bi sve trebalo da bude gotovo za šest mjeseci. Poručuje da im je novi most neophodan,jer je stari oštećen u poplavama.

"Radi se o mostu tri puta veće propusne moći nego što je ovaj postojeći most koji je već i oštećen i statički nestabilan. Most koji ima raspon 48 metara, širinu 16 metara, tri kolovozne trake i sa stazom za pješake i bicikliste," rekao je Zeljković.

Vlada Srbije donirala je pola miliona, Vlada Srpske milion. Željka Cvijanović kaže da realizacija ovog projekta predstavlja sposobnost i želju Srpske da radi i gradi.

"Svaki naš projekat pokazuje našu snagu, ne samo da investiramo i ne samo da možemo da realizujemo takve stvari nego zato što smo okupljeni oko ideje jake Republike Srpske, jak Čelinac znači jaka Srpska," kaže Cvijanovićeva.

"Da promovišemo otpočinjanje još jednog važnog projekta, jednog za kojim se stalno ukazivala potreba i evo stvoreni su uslovi, sa sredstvima Vlade Srpske i Srbije od milion i po maraka, da ovde sad promovišu jedan gradski most koji će biti simbol budućnosti i biti na razglednicama ovog grada," rekao je Dodik.

Kako most zovu srce grada, novi će mnogo značiti stanovnicima Čelinca. Kažu, bilo je i vrijeme.

"Trebalo je i prije da se pravi, poslije poplava."

"Samo nek se radi, što se više radi to je bolje. A ovaj je most donio poplave, a sad valjda novi most neće"

"Sve je dobro došlo," neki su od komentara građana Čelinca.

Za vrijeme poplava Čelinac je pretrpio šetu od 18 miliona maraka. Načelnik opštine kaže da će, nakon što izgrade novi most, sva šteta biti sanirana.