Počela isplata penzija za jul

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske počeo je danas isplatu penzija za jul, saopšteno je iz Fonda.



Julskom isplatom obuhvaćeno je 261.616 korisnika prava, od kojih 212.935 u Republici Srpskoj, a van Srpske 48.681.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jul iznosi 537 KM, što čini 63,20 odsto od prosječne plate u Srpskoj, dok prosječna penzija od 367 KM čini 43 odsto prosječne plate.

Iznos najniže penzije je, u zavisnosti od dužine penzijskog staža, za minimalan staž do 15 godina 188 KM, za staž od 15 do 20 godina 225 KM, za staž od 20 do 30 godina 263 KM, za staž 30 do 40 godina 301 KM i za staž od 40 i više godina 376 KM.

Iznos najviše penzije za jul u Republici Srpskoj je 1.932 KM.

Strukturu korisnika prava za jul čine starosne penzije sa 56,30 odsto, porodične 28,95 odsto, invalidske 14,64 odsto i ostala prava sa 0,10 odsto.

Za isplatu julske penzije potrebno je 87,5 miliona KM u neto iznosu, odnosno 88,6 miliona KM u bruto iznosu.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u julu je iznosio 72,9 miliona KM.