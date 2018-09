Petrović: Sanacija zgrade biće završena u oktobru

Rekonstrukcija zgrade srednjoškolskog centra u Trebinju teče planiranom dinamikom i biće završena tokom oktobra, rekao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, nakon što je posjetio mjesto radova i razgovarao sa direktorima ustanova smještenih u ovom objektu.

Petrović je rekao da su grad Trebinje i Vlada Republike Srpske za sanaciju ovog objekta izdvojili oko 440 hiljada KM, čime će se steći bolji uslovi rada za sve zaposlene i učenike koji pohađaju jednu od tri srednje škole u ovom gradu.

"Ovim radovima značajno će biti smanjeni materijalni troškovi srednjih škola, a novac će biti usmjeren u nastavna sredstva koja će značajno doprinijeti boljim uslovima za učenje đaka", naveo je Petrović.

On je istakao da je putem javno-privatnog partnerstva omogućena izgradnja balon sale za održavanje časova fizičkog vaspitanja, s obzirom na to da su učenici Gimnazije "Jovan Dučić" i Srednje tehničke škole Trebinje do sada časove imali na nekadašnjem vojnom poligonu iznad škole.

"Zajedničkim radom direktora srednjih škola, Gradske uprave i Vlade Republike Srpske možemo da realizujemo značajne projekte na dobrobit svih nas", istakao je Petrović.

Direktor Srednje tehničke škole Trebinje Darko Rakić rekao je da je na dijelu zgrade u kojoj je smještena ova ustanova već urađen dio nove energetski efikasne demit fasade, gdje je postavljen stiropor debljine osam centimetara.

"Urađena je i hidroizolacija krova jer je naša škola imala značajne probleme tokom velikih kiša. Zamijenjeno je četrdesetak otvora, dok su u toku radovi na priključenju objekta na kanalizacionu mrežu", istakao je Rakić.

Radovi podrazumijevaju i izgradnju restoran-sale koja će služiti učenicima Centra srednjih škola, u okviru koga djeluje ugostiteljska škola.

Direktor ove ustanove Neška Ilijić rekla je da će tim projektom učenicima biti omogućena stručna praksa u okviru same škole.

"To će biti jedna vrsta ekspres restorana kojim će naša škola pružati, između ostalih, i usluge keteringa. Uz izgradnju ove sale, renovirano je i nekoliko učionica", navela je Ilijić.

Prema riječima direktora Gimnazije "Jovan Dučić" Miša Pešića, u ovoj ustanovi kao dodatni projekat finansirana je rekonstrukcija mokrih čvorova i kotlovnice, koju koriste sve tri srednje škole smještene u zgradi srednjoškolskog centra.

"Sanirali smo dva glavna kotla, a uskoro bi trebalo da se krene i sa sanacijom pomoćnog kotla. Ovim je obezbijeđeno da učenici imaju kvalitetno grijanje tokom zimskih mjeseci", naveo je Pešić.

Zgrada srednjoškolskog centra u Trebinju izgrađena je 60-ih godina prošlog vijeka, a ovo je njena prva sveobuhvatna rekonstrukcija.