Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske od danas počinje da sprovodi akciju "Petarde nisu igračke" s ciljem obilježavanja predstojećih praznika u mirnom i bezbjednom okruženju, najavljeno je iz MUP-a Srpske.

Akcija će trajati do 15. januara.

Pripadnici MUP-a će, u saradnji sa nadležnim opštinskim inspekcijskim službama, vršiti kontrolu prevoza pirotehničkih sredstava, kao i rada prodavnica koje imaju zakonsko ovlaštenje da prodaju pirotehnička sredstva.

Policijski službenici MUP-a Srpske će ostvariti saradnju sa predstavnicima lokalne zajednice, direktorima i pedagozima prosvjetno-obrazovnih ustanova, učeničkim i roditeljskim vijećima, te lokalnim institucijama i nevladinim organizacijama s ciljem zajedničkog djelovanja na suzbijanju zakonom kažnjivih pojava iz ove oblasti, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a podsjećaju da se pirotehnički proizvodi za zabavu 2. razreda /mali vatrometi, petarde, rimske svjećice, mali vatrometni bicikli, fontane, bengalske baklje, rakete i drugi slični proizvodi/, mogu prodavati u maloprodaji samo licima starijim od 18 godina i to od 15. novembra ove do do 30. januara naredne godine.

Pirotehničke proizvode za zabavu mogu koristiti i lica starija od 16 godina, ali pod nadzorom roditelja, odnosno staratelja, dok je zabranjena upotreba pirotehničkih proizvoda za zabavu 2. razreda u zatvorenim prostorijama, kao i u prostorijama gdje se okuplja veći broj lica.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, policijski službenici održaće u prosvjetno-obrazovnim ustanovama, uz poštivanje svih preporučenih mjera, kraća predavanja o ovoj problematici, prilagođena djeci, koja su najugroženija kategorija.

Iz MUP-a podsjećaju da su, zbog nestručne upotrebe pirotehnike, tokom prošlogodišnjih praznika povrijeđena dva maloljetnika i jedno punoljetno lice.

Iz Ministarstva apeluju da se građani pridržavaju važećih zakonskih odredaba radi stvaranja bezbjedne i ugodne atmosfere za proslavu praznika, napominjući da će nezakonita upotreba pirotehnike i vatrenog oružja biti sankcionisana u skladu sa zakonom.