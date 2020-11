Petak donosi kišu i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji Bih sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom.



U noći naoblačenje na sjeverozapadu, zapadu i dijelom na sjeveru. U tim predjelima će početi da pada kiša a do jutra će se proširiti na većinu predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na planinama će padati susnježica i snijeg, dok će jedino na jugu biti sunčano sa promjenljivom oblačnošću.

Tokom dana oblačno u svim predjelima sa mjestimičnim padavinama uglavnom u centralnom pojasu, kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim predjelima.

Uz pad temperature prema večeri će postojati uslovi za snijeg nižim predjelima u centralnom pojasu, dok će na sjeveru i jugu zemlje biti oblačno, prohladno i pretežno suvo.

Vjetar umjeren na momente i pojačan sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu do devet, a najviša dnevna od tri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih. Poslije podne i krajem dana, postupan pad temperature vazduha.

Danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom oblačnošću, a u Hercegovini i na zapadu sunčano.