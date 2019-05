Pet godina je prošlo, ali posljedice su i danas vidljive, prisjeća se maja 2014. Milica Voćkić. Tada poplavljena kuća u Novom Selu kod Šamca,i danas je puna vlage. Useliće u novu, ali ono što je sa bolesnim sinom Sašom preživjela, ne može zaboraviti.

"I dva mjeseca nisam mogla ući ovdje u kuću uopšte, i onda kroz tri mjeseca sestra mi došla po njega i odvela ga u Brčko dok sam očistila ovo i ušao, sve stavri što su bili izbačene, otišlo od vode", priča Milica Voćkić, Novo Selo, Šamac.

Nabavlja namještaj, i useljava u novu kuću. Voćkići su jedna od četiri šamačke porodice, kojima je uz pomoć Evropske unije sagrađen novi dom. Sedamnaest kuća je obnovljeno, a sve je koštalo 320.000 maraka.

"Prioritet u obnovi stambenih jedinica naravno je išao za one najranjivije najugroženije kategorije domaćinstava koje imaju lice sa invaliditetom", kaže Sukrob Hošmuhamedov,zamjenik rezidentne predstavnice UNDP u BiH.

Sanirane su kuće, ali i infrastruktura. EU i UNDP u obnovu i zaštitu od popave do sada su uložili više od 10 miliona maraka.

Uže jezgro Šamca danas je bezbjednije u slučaju većih popava. S ciljem prevencije u proteklih pet godina, realizovana su tri velika projekta.

Zid uz Savu, kamena obaloutvrda u Donjoj Crkvini i nasip na Bosni danas štite Šamac. Nebranjeni dio uz Bosnu, dug pet kilometara, čeka zaštitu.

"To su pet mjesnih zajednica, to je naravno veliki infrastruktirni projekat, ali ja očekajum u narednom periodu da možemo bar parcijalno rješavati taj problem jer je riječ o nekih 700 domaćinstava koji nisu odbranjeni kroz ove projekte koji su do sada realizovani", rekao je Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.

O urađenom i planovima, prvi čovjek Šamca razgovarao je sa šefom delegacije EU u BiH. Vigemark poručuje da će ta opština i dalje biti dio planiranih projekata.

"Mi imamo jedan projekat koji bi uskoro trebalo da bude pokrenut, predviđa se sredstva u iznosu od nekih 30 miliona evra za poljoprivredu u ovoj zemlji", kaže Lars Gunar Vigemark, šef Delegacije EU u BiH.

Vodena stihija u maju 2014. pričinila je Šamcu oko 100 miliona maraka štete. Iako ima još posla, mnoge institucije, poput Doma zdravlja i škole, su sanirane.