Penzioneri poranili i poštujući mjere završili svoje obaveze

Penzioneri u Srpskoj jutros su požurili da završe svoje obaveze. S maskom na licu i rukavicama na rukama, čekali su strpljivo u redovima poštujući sve preporuke.

Njima je u skladu sa zabranom kretanja u Republici Srpskoj samo utorkom i petkom od 7 do 10 časova dozvoljeno da obave nabavku i završe obaveze. Zato su svoja tri sata do tančina isplanirali. Jedino bi, pričaju, valjalo da su mlađi malo obazriviji, pa da im tada izađu u susret i svoje obaveze završe nakon što to oni učine.

-“Omladina danas ne bi trebala da uzima vrijeme od penzionera, jer oni imaju ograničeno.”

-“Upravo sam tako planirao vrijeme, imam još 10-ak minuta do kuće i tako ću to obaviti.”

- “Takva je stvar, ko ne poštuje to, nema ni života. Kažem to iskreno. Zašto nije dovoljno? Ima sada i tih prodavnica po selima. To je potpuno normalno. Ko ne bude slušao nema ni života i ugrožava i sebe i drugoga.”

- “Pretežno kod kuće budem, ne idem nikuda. Na selu živim, pa nemam toliko ni sa kim dodira. Ja i žena sami”, kažu penzioneri.

A kako bi penzioneri u satima koje provode napolju bili dodatno zaštićeni, iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske izdvojeno je 100.000 KM za nabavku višekratnih maski. Već danas je Crveni krst krenuo s isporukom maski onima koji se nalaze u najkritičnijim područjima. Tako su banjalučki penzioneri bili prvi u redu za podjelu maski.

“Distribuciju će vršiti volonteri CK u saradnji s Udruženjem penzionera i predstavnicima Fonda PIO, takođe će se u distribuciju uključiti i penzioneri mlađi od 65 godina, jer je značajan broj i ove populacije. Znači, to je prvi neki kontingent koji ide i koji je upućen prema Banjaluci”, kaže Snežana Kovač, koordinacioni odbor Crvenog krsta stara Hercegovina.

Naši najstariji imaju samo ta tri sata utorkom i petkom. Budite solidarni, odložite svoje obaveze za poslije 10 časova tim danima. Tako ćete zaštititi najrizičniju kategoriju. Ostanite kod kuće. Smanjite mogućnost širenja zaraze. Budite odgovorni prema sebi i drugima.