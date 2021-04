PDP-ovci na korona zabavi u Bijeljini

Dok se epidemiološka situacija u Bijeljini pogoršava, a medicinski radnici mole stanovništvo da se odgovorno ponaša, u Dijelovima kod Bijeljine nevjerovatna neodgovornost.

U vikendici su, na korona zabavi, zatečene 22 osobe a u dvorištu četiri. Dobro su se, prema nezvaničnim informacijama, provodili članovi i simpatizeri PDP-a

Ovo je vikendica u kojoj je organizovana korona žurka. Zabavu uz muziku uživo prekinula je policija koja je u i ispred objekta imala pune ruke posla."

Prema nezvaničim informacijama, na korona zabavi su, između ostalih, bili Radosav Đokić, odbornik PDP-a u Gradskoj skupštini i bivši direktor Turističke organizacije Bijeljina, Petar Vidaković, takođe član PDP, bivši direktor Banje Dvorovi i Cvijetin Vilotić, bivši narodni poslanik te stranke koji je pijan ometao policajce u obavljanju dužnosti.

Navodno mu je izmjereno skoro dva promila alkohola u krvi. Ostali gosti, prenose brojni mediji, su simpatizeri PDP-a. Na zabavi su bile i dvije djevojke iz Srbije, jedna je pijana ometala policiju a kod druge je pronađena droga.

"Policijski službenici su zbog nepoštovanja epidemioloških mjera izdali 21 prekršajni nalog po članu 43 zaštite stanovništva od zaraznih bolesti dok je protiv lica sa inicijalima T.P. državljanke Republike Srbije pokrenut prekršajni postupak. O svemu ovome obavješten je i dežurni tužilar OJT u Bijeljini i protiv vlasnika i organizatora zabave slijedi izvještaj Tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili KD nepostupanje po zdravstvenim propisima", kaže Aleksandra Marić - portparol PU Bijeljina.

U Gradskom odboru PDP-a danas nemaju mnogo toga da kažu. Ne demantuju da im je članstvo prekršilo epidemiološke mjere.

"Nemam šta o tome da kažem, institucije neka rade svoj posao. Ne bih to vezivao za partiju, jer je tu riječ o pojedincima. To što su pripadnici bilo koje političke stranke ne znači potrebu da se o njima privatno komentariše, jer su punoljetni građani", kaže Slaviša Marković, predsjednik GO PDP Bijeljina.

U PDP-u sada misle tako, ali ranije nisu propuštali da pojedince, kako kažu, punoljetne građane, itekako vežu za partiju i u mnogo bezazlenijim epidemiološkim situacijama od ove u kojoj su sada njihovi članovi.