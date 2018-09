Osveštanje Hram Svete Trojice u Bihaću

U Bihaću je počelo osveštanje Hrama Svete Trojice, a Svetu arhijerejsku liturgiju služi NJegova svetost patrijarh srpski Irinej, uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve /SPC/.

Kum hrama je Mladen Milanović, kojem će danas, kao i bivšem direktoru Sekretarijata za vjere Jovi Turanjaninu, biti dodijeljeni Orden Kralja Milutina za doprinos izgradnji ovog hrama, dok će bivšem gradonačelniku Bihaća Hamdiji Lipovači biti dodijeljen Orden Svetog Save.

Stari hram SPC u samom jezgru Bihaća podignut je i osveštan 1898. godine, a osnivanjem Eparhije bihaćke 1923. godine postao je katedralni hram.

Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine i aprilske okupacije BiH od Nezavisne Države Hrvatske /NDH/, hram je do temelja srušen. Bio je to prvi porušeni hram SPC u NDH.

Poslije Drugog svjetskog rata na lokalitetu porušenog hrama podignuta je zgrada opštine, a tek 1987. godine opština Bihać je za izgradnju novoga hrama dodijelila SPC novu, potpuno neadekvatnu, geomehanički za gradnju nepovoljnu lokaciju sa namjerom da SPC odustane od izgradnje.

Trudom i zalaganjem NJegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog Jefrema 26. juna 1987. godine osveštani su temelji novog Hrama Svete Trojice.

Do 1992. godine hram je podignut do krova. Početak rata 1992. godine zaustavio je izgradnju, a od 1992. do 1995. godine oštećena je kupola hrama, kao i dijelovi betonske ploče poda hrama.

Početkom 2012. godine tadašnji episkop bihaćko-petrovački Hrizostom nastavio je izgradnju hrama, koji je danas osveštan.