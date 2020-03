Patrijarh Irinej: Svi Srbi su dio istog, srpskog naroda

NJegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je Srbe i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u Americi da se pomole za srpski narod u Crnoj Gori koji brani svetinje, kao i za očuvanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, te im poručio da ne zaborave da su dio istog, srpskog naroda.

Srpski patrijarh obratio se narodu i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve nakon Svete arhijerejske liturgije u Hramu Svetog velikomučenika Georgija u Klirvoteru na Floridi.

On je napomenuo da je nekada živio i radio u Crnoj Gori, u vremenu kada crkve nisu bile samo prazne već su bile pretvorene u štale za ovce, koze i druge životinje, ali da je danas drugačije.

"Ta vera, koja je bila potisnuta u njihovom životu, sada se razbudila i raspalila u duši crnogorskog naroda", istakao je srpski patrijarh.

On je okupljenima poručio da ne zaborave ni Kosovo i Metohiju, srpsku svetu zemlju, koja je za Srbe srpska Palestina i srpski Jerusalim, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

"Sve što je veliko i vredno tamo je poniklo. Danas moćnici i moćne sile ovog sveta žele da to otmu od nas. I ono što je najtragičnije, traže da im sami to poklonimo. Koji pametan čovek to može da učini? Da poklonimo sebe, da budemo robovi drugih?", upitao je srpski patrijarh.

On je dodao da se nada u Svetog kralja Stefana Dečanskog, koji počiva u svom manastiru u Dečanima, "u mnoge sarkofage patrijaraha i arhiepiskopa srpskih u Pećkoj patrijaršiji i više od hiljadu svetinja koje su ostale i pored mnogih rušenja, paljenja i stradanja njihovih" da će Kosovo biti sačuvano.

Govoreći o tome šta se dešava u otadžbini i u svijetu, patrijarh je rekao da je, nažalost, došlo vrijeme da su mnogi ustali protiv Hristove istine i čine ono što "nije ni Bogu ni nama milo".

"Danas mnogi propovedaju neke svoje istine, ali to su istine ljudske, a ne Božije. Budimo verni svojoj Crkvi i veri, iako često i stradamo u ovome životu radi te istine, Gospod će nagraditi za taj trud što smo ostali verni NJegovoj istini i crkvi", naveo je patrijarh Irinej.

On je pozvao Srbe da u životu slijede divne primjere velikih ličnosti iz srpske istorije, te ponovio molbu Srbima u Americi da čuvaju vjeru pravoslavnu i nasljeđe, dobijeno kroz tu vjeru, kao i da opravdaju svoje hrišćansko ime i budu vjerni Hristovoj crkvi i jedinstvu u toj crkvi.

Patrijarh je napomenuo da Srbi, kao mali narod da bi opstao u ovom svijetu koji "u zlu leži", moraju biti "u dobru" i "u istini" koju je Bog otkrio, te da zato budu ponosni i radosni što su članovi jedne Hristove crkve.

"Nikada ne zaboravite da ste deo toga naroda. Ma gde živeli mi smo u jedinstvu duhovnom. Čuvajte svoje divne običaje, čuvajte krsnu slavu, čime se razlikujemo od drugih pravoslavnih hrišćana. Mi vas očekujemo u Srbiji i srpskim zemljama. Očekujemo da se vratite tamo odakle ste došli. To je molba celog srpskog naroda i naroda srpskih zemalja", istakao je srpski patrijarh.

Liturgiji su sasluživali episkopi istočnoamerički Irinej, novogračaničko-srednjezapadnoamerički Longin, kanadski Mitrofan, šumadijski Jovan, zapadnoamerički Maksimom i buenosajreski i centralno-južnoamerički Kirilo, uz veliki broj sveštenika iz svih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi.

Domaćin liturgije episkop istočnoamerički Irinej je poručio da su svi Srbi u Americi željni jedinstva Crkve.

"Ovo je punoća naše Crkve ovde u Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi. Vaša svetosti, dajte nam onu željenu kap jedinstva Hristove svete Crkve kao što ste nam to dodelili na današnji dan kroz sveto pričešće iz svetog putira", rekao je episkop istočnoamerički.

On je dodao da su, pričešćujući se iz jedne čaše i od jednoga hljeba, danas pokazali i dokazali da su zaista sljedbenici Svetog Save, prvog arhiepiskopa srpskog i prosvetitelja, a da je patrijarh Irinej njegov dostojni nasljednik i nasljednik velikog prvog srpskog patrijarha Joanikija.

"Došli ste ovde, kao svoj među svojima, da nas poučite, da nas čvrsto držite za ruku i da nas vodite kroz taj svetosavski svet i kroz ovu tamu ka svetlosti Hristovog vaskrsenja i NJegovog carstva nebeskog", naveo je episkop Irinej.