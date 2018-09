Patrijarh Irinej stigao u Bosanski Petrovac

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej doputovao je u Bosanski Petrovac u posjetu Eparhiji bihaćko-petrovačkoj, rečeno je u Eparhiji.

Đakon Nemanja istakao je značaj posjete srpskog patrijarha Eparhiji bihaćko-petrovačkoj, gdje je došao treći put.

Prema njegovim riječima, patrijarhova posjeta je od velike važnosti izmučenom i prognanom narodu, ali i za druge narode koji tu žive.

Nakon dočeka patrijarha i ahijereja Srpske pravoslavne crkve, biće služena molitva, a potom su predviđena pozdravna obraćanja Njegove svetosti i episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija.

Patrijarh Irinej u nedjelju će u 9.00 časova, uz sasluženje srpskih arhijereja, osveštati Hram Svete Trojice u Bihaću.

U Eparhiji bihaćko-petrovačkoj ističu da je ovaj hram, koji će sutra biti osveštan, ima veliki značaj za opstanak srpskog naroda u bihaćkom kraju, gdje sada živi u teškim uslovima.

Stari hram SPC u centru Bihaća podignut je i osveštan 1898. godine, srušen je 1941. godine od Nezavisne Države Hrvatske.

Poslije Drugog svjetskog rata na mjestu gdje je bio hram podignuta je zgrada opštine.

Opština Bihać je tek 1987. godine dodijelila Srpskoj pravoslavnoj crkvi novu, ali neadekvatnu lokaciju, nepovoljnu za izgradnju novog hrama, sa namjerom da Crkva od toga odustane.

Trudom i zalaganjem NJegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog Jefrema temelji novog hrama osveštani su 26. juna 1987. godine. Do 1992. godine on je podignut do krova, ali je početak rata zaustavio gradnju.

U periodu od 1992. do 1995. godine oštećena je kupola hrama, kao i dijelovi poda. NJegova izgradnja je nastavljena početkom 2012. godine.