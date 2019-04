Parastos Srbima ekshumiranim iz masovne grobnice 

Kod Spomen-obilježja na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu položeni su vijenci povodom obilježavanja 23 godine od ekshumacije najveće masovne grobnice sa tijelima 181 zvjerski ubijenog Srbina tokom agresije oružanih snaga Hrvatske i Petog korpusa Armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština Republike Srpske.

Vijence su na spomenik, osim porodica žrtava, položili i predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, opštine, lokalne Boračke organizacije i Udruženja logoraša.

Prethodno je u kapeli Svetog apostola Marka u Mrkonjić Gradu služen parastos za stradale.

Zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Veljko Lazić rekao je novinarima nakon polaganja vijenaca da je žalosno što niko nakon toliko godina nije odgovarao za stravične zločine koji su počinjeni na ovom području.

"Moramo se boriti da dođe pravda, koja mora biti dostižna, mora neko da odgovara za to što je urađeno srpskom stanovništvu. Stoga, moramo njegovati svoju državu da bismo došli do pravde", istakao je on.

Lazić je dodao da nema riječi za ponašanje međunarodne zajednice i pravosudnih organa BiH koji ne procesuiraju zločine nad Srbima.

Načelnik opštine Divna Aničić ponovo je apelovala na Tužilaštvo BiH da procesuira predmet o zločinima u Mrkonjić Gradu.

"Predmet se nalazio u Hagu, pa je vraćen u Tužilaštvo BiH. Ne znam kako žive u miru oni koji su to počinili i oni u čijim ladicima se predmet nalazi i neće da pokrenu proces. Nažalost, najmanje se sudi za zločina nad Srbima", rekla je Aničićeva.

Ona je dodala da će u Mrkonjić Gradu nastaviti da odaju poštu stradalim Srbima i njeguju kulturu sjećanja.

Radinka Grmaš, koja je u masovnoj grobnici u Mrkonjić Gradu pronašla muža Gavru, kaže da je prisustvovala eshumaciji i da su joj i danas pred očima stravične slike.

"Bilo je užasno, još ne mogu doći sebi, na razne načine su ih mučili, ne znam kakav ljudski um može onakva zlodjela uraditi. Sjekli su ih, palili, odsijecali glave, udarali maljem, strašno", priča Grmaševa i dodaje da je izgubila nadu u pravdu.

Ljilja Perić Crnčević, koja je u grobnici pronašla oca Dušana, brata Slobodana i strica Milorada, izrazila je nadu da će zločinci biti kažnjeni.

"Stric je bio zapaljen, brat ubijen tupim predmetom, otac vatrenim oružjem, vidjela sam i leševe bez ruku, glave, strašno. Ja se nadam da će neko odgovarati, odgovaraće barem pred Bogom", rekla je Crnčevićeva.

U Domu kulture u Mrkonjić Gradu danas će povodom 23 godine od ekshumacije najveće masovne grobnice biti prikazan film "Hronika zločina".

Tokom agresije oružanih snaga Hrvatske i Petog korpusa Armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština Republike Srpske, u septembru i oktobru 1995. godine, sa svojih vjekovnih ognjišta protjerano je više od 120 hiljada Srba.

Nakon što je Republika Srpska ponovo preuzela područje opštine Mrkonjić Grad, u pravoslavnom groblju je pronađena najveća masovna grobnica sa tijelima 181 zvjerski ubijenog Srbina.

Među njima je bilo deset žena, 71 civil, 97 pripadnika VRS i tri pripadnika MUP-a, a u manjim grobnicama na području ove opštine pronađeno je još 176 tijela.

Otvaranje masovne grobnice i ekshumacija počeli su 1. aprila 1996. godine.