Par iz Trebinja svoju ljubav kruniše brakom na pragu osme decenije

Ika Marić (68) i Risto Čičković (69) iz Trebinja na pragu osme decenije odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom. Da ljubav ne poznaje godine ni granice pokazaće u subotu za kad su zakazali svadbu na kojoj će biti šezdesetak zvanica.

"Mi smo odlučili da se vjenčamo iako su se ljudi oko nas čudili, pa su pitali zašto vam to treba, što radite tako nešto kad več imate skoro 70, ali nama nije ništa to bilo čudno, jer mi smo rekli mi se volimo i mi hoćemo upravo to", priča Ika Marić za portal Dnevnick.com.

Ika priča da svog budućeg supruga poznaje dvije godine. Kaže najbitnije joj je da je iskren i dobar čovjek. Sa osmijehom prepričava njihov prvi zajednički ručak.

"Bila sam sretna kad mi je suprug budući došao na vrata po pozivu na ručak, otvorila sam vrata i iznenadila se imala sam šta vidjeti. Moj suprug je u ruci nosio buket cvijeća i pogaču koju on peče i bocu soka od šipka, to mi je bilo divno. Bila sam sretna jer još ima džentlmena pomislila sam", ističe Ika Marić.

Mladima poručuje - pravite vjenčanja. Novac ne smije da bude izgovor, potrebno je da se volite jer život je mnogo ljepši udvoje.

