Papuče za Melaniju Tramp

Sjećate li se kada je prije tri godine banjalučka tvornica obuće Bema poslala dva para obuće prvoj dami SAD-a Melaniji Tramp. Razlog je bio ulazak u Bijelu kuću.

Sada Bema priprema papuče za ostanak. Bijele lakovane, poluzatvorene sa kićankom-tako će izgledati papuče koje su namjenjenje za hodanje po Bijeloj kući. Unutrašnjost će biti od zmijanjskog veza. O svakom detalju je mislio tehnički direktor Beme Marinko Umičević, čija je ideja u kućnim papučama.

"Sada idu novi izbori u Americi i vidim da je tolika hajka protiv tog Trampa, a mi smo Melaniji poslali cipele za Bijelu kuću i cipele za oko Bijele kuće, kada je išla u kampanje i baš je svjetski izazvalo pažnju i moram da kažem, ja sam to napisao prije 20-ak dana na svom FB. Nema ko me nije zvao iz evropskih novina, poslali mailove, pogotovo Srbija, Hrvatska, Slovenija, dajte da mi prvi uslikamo. Ja sam odlučio da ove godine Melaniji Tramp kupim kućne papuče, za ostanak u Bijeloj kući, malo simbolike, Trampu nisam htio da pravim papuče, može pomisliti da mislim da je papučar", rekao je Marinko Umičević, tehnički direktor Tvornice obuće Bema.



Papuče će biti upakovane u maramu od zmijanjskog veza, a zajedno sa papučama biće umotan i bosiljak, kako bi Melaniju podsjetilo na naše krajeve, priču Marinko. Nada se da će jednom doći u Banjaluka. A ako se to desi, Umičević ima plan gdje da je odvede i kako da je počasti.

"Moja ponuda njoj i dalje stoji. Ako ikada dođe u Banjaluku da ćemo joj platiti ćevapa koliko god može da pojede, pa ako može pojesti cijelu ćevabdžinicu, ja ću joj se pridružiti, naravno, u tome. To je više jedna simbolika, poruka, evo tu i dalje stoji njen dopis, žao mi što američka ambasada nije dozvolila da budem tamo prisutan na inaguraciji", istakao je Umičević.

Marinko je na kraju dobio vizu za Ameriku na deset godina. Ako dobije poziv od gospođe Tramp, Umičević kaže, ovaj put sigurno odlazi u Ameriku.