Pacijenti iz Srpske lakše na liječenje u Srbiju

Građani Srpske će od naredne godine u bolnicama i kliničkim centrima Srbije biti tretirani kao domaći pacijenti.



Time će se stvoriti značajne uštede u zdravstvenom sistemu Srpske, najvio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske. Premijer je objasnio da Srpska ovih dana završava izmirenje obaveza prema zdravstvenom sistemu Srbije.

"Nakon toga će fondovi zdravstvenih osiguranja Srpske i Srbije potpisati sporazum koji će omogućiti našim građanima da prilikom liječenja u tamošnjim zdravstvenim ustanovama budu tretirani kao domaći pacijenti. To znači da će zdravstvene usluge, koje budu pružane našim građanima u Srbiji, biti za 30 do 50 odsto jeftinije nego što je to bio slučaj do sada", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Iz FZO Srpske objašnjavanju da je sporazum, kako je planirano, predviđa isti tretman naših osiguranika u zdravstvenim ustanovama u Srbiji kada je u pitanju liječenje, sa osiguranicima RFZO Srbije, uz veću dostupnost liječenja, u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji koje djeluju u okviru javnog zdravstvenog sistema.

Do sada su pacijenti iz Srpske upućivani u one zdravstvene ustanove koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Isti tretman pacijenata sa jedne i druge strane znači i liječenje pod jednakim uslovima, budući da se u dosadašnjoj praksi dešavalo da naši pacijenti duže čekaju na liječenja u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

"Napominjemo da će kao i do sada pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovam u Srbiji biti omogućeno onda kada se to liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, na preporuku zdravstvene ustanove iz Republike Srpske. Dakle, procedura upućivanja ostaje ista i to onda kada se liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovam u Republici Srpskoj", saopštili su iz FZO Republike Srpske.

Cijene zdravstvenih usluga u Srbiji za pacijente iz Srpske, odnosno osiguranike FZO Republike Srpske, potpisivanjem ovog sporazuma trebalo bi da budu jedinstvene i dosta povoljnije, za razliku od sadašnjih komercijalnih cijena koje su bile različite od zdravstvene ustanove do zdravstvene ustanove u Srbiji.

U FZO Republike Srpske pojašnjavaju da je planirano da se nakon potpisivanja sporazuma, krene u izradu izmjene Pravilnika o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske gdje će preciznije biti definisano upućivanje naših osiguranika u inostranstvo, odnosno tek kada budu isprcljene sve mogućnosti liječenja osiguranika kako u Republici Srpskoj tako i u zdravstvenim ustanova u Srbiji, budući da će sada našim osiguranicima u Srbiji biti znatno poboljšana dostupnost liječenja.