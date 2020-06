Ovo su preporuke za organizovanje vjenčanja: Bez plesa, grljenja i gostiju iz inostranstva

Sve proslave i okupljanja ljudi u narednom periodu, poput vjenčanja ili proslava matura, kada god je to moguće, trebalo bi organizovati na otvorenom. Uz to bi trebalo obezbijediti bar metar do dva udaljenosti među ljudima.

Ako se proslava organizuje u zatvorenom, broj zvanica mora da bude u skladu sa važećim naredbama, uz poštovanje distance. Preporuke su to koje je za organizovanje vjenčanja, maturskih zabava i sličnih proslava juče izdao Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u kontekstu Covid-19. Uobičajeno pozdravljanje na vjenčanjima, odnosno rukovanje, grljenje i ljubljenje, se ne preporučuje, a nije preporučen čak ni ples, osim među članovima istog domaćinstva. Umjesto toga, zvanicama se preporučuje da sjede za stolovima, da bi se izbjegao bliski kontakt među ljudima. Osim toga, razmak između muzičara i ostalih zvanica trebalo bi da bude oko četiri metra. – U zatvorenom prostoru naročito je važno obezbijediti dobru ventilaciju vazduhom spolja, kao i ostale uslove preporučene za ugostiteljske objekte – navodi se u ovim preporukama. Trenutno je, navode, potrebno ograničiti broj zvanica na najmanji mogući broj, u skladu sa naredbama, što je trenutno u Federaciji BiH do 100 osoba u zatvorenom prostoru. Istovremeno, preporučuje se prisustvo samo slavljenika i neophodnih zvanica, kao što su maturanti, te neophodnog osoblja i članova porodice, odnosno proslave sa što manje gostiju. – Ne preporučuje se prisustvo osoba iz inostranstva, kao ni osoba starijih od 65 godina – navodi se u preporukama. Zvanice koje imaju znakove respiratornih bolesti, poput povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja, ne bi smjele da prisustvuju proslavama. Potrebno je i da se vodi evidencija prisutnih gostiju i zvanica, te o rasporedu sjedenja. Ovo će, ističu iz Zavoda, biti korisno zdravstvenim radnicima u slučaju pojave bolesti Covid-19 nakon događaja. Insitut za javno zdravstvo RS ranije je već izdao preporuke za organizovanje proslave matura u Srpskoj, ali ova vrsta preporuka za vjenčanja još nije izdata. Osim toga, okupljanja su, bar do 22. juna, ograničena na 50 osoba na javnom mjestu. Više informacija o tome da li će tokom ljeta biti dozvoljene svadbe i sa koliko gostiju, mnogi željno čekaju ovih dana, ali po sada dostupnim nezvaničnim informacija, ova vsta proslava ne očekuje se prije 15. jula.