Video snimak koji nam je poslao čitalac, jedan je od glavnih okidača za zatvaranje ugostiteljskih objekata.

Prije nekoliko dana, održana je "korona" žurka na kojoj se niko nije pridržavao apsolutno nijedne mjere protiv širenja virusa korona, a kako saznajemo, ugostiteljski objekat se nalazi u blizini teritorije grada Banjaluka.

Kakve će posljedice ove žurke biti, saznaćemo u narednim danima.

Nažalost, mnogi ne shvataju ozbiljnost situacije, a od danas su na UKC prekinute operacione radnje i rad ambulanti.

"To znači da svi pacijenti koji imaju potrebu za kontrolom koji imaju potrebu da idu na preglede, da produže svoje terapije to ne mogu doći do ljekara", kaže doktorica Zeljković.