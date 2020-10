Otvorena prodavnica za penzionere, popust i do 50 odsto

U Trebinju je danas otvorena prodavnica za penzionere, prva ove vrste u regionu, u kojoj će penzioneri imati popust i do 50 odsto na sve proizvode.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je svečano otvorio ovaj objekat, rekao je novinarima da je prodavnica otvorena na Svjetski dan starih osoba.

"Penzioneri koji imaju penziju do 200 KM imaće popust od 50 odsto u ovoj prodavnici. Oni koji imaju penziju do 300 KM imaće 35 odsto popusta, a penzioneri sa penzijom do 444 KM imaće popust od 25 odsto. I ostali penzioneri, koji imaju veća primanja, moći će da kupuju po povoljnijim uslovima", pojasnio je Ćurić.

On je rekao da će se izaći u susret i mlađim penzionerima koji primaju invalidske penzije.

"Nadam se da će ovo biti još jedan u nizu programa koji će poslužiti kao primjer i ostalim opštinama i gradovima da otvaraju ovakve prodavnice", poručio je Ćurić.

On je dodao da u Trebinju trenutno ima oko 7.800 penzionera, te da se procjenjuje da polovina ima penziju nižu od 444 KM.

Predsjednik Gradskog udruženja penzionera Trebinje Ilija Riđešić rekao je da će ova prodavnica značiti mnogo najstarijim stanovnicima Trebinja, ističući da je saradnja Gradske uprave i penzionera sada još bolja.

Predsjednik Udruženja penzionera grada Trebinja Mirko Milojević zahvalio je Gradskoj upravi i gradonačelniku i rekao da će im prodavnica mnogo značiti.

Prodavnica će funkcionisati u okviru Agrarnog fonda grada Trebinja, u njoj se trenutno može naći oko 60 proizvoda - osnovnih životnih namirnica, a asortiman će se proširivati.

Direktor gradskog Agrarnog fonda Veselin Dutina rekao je da će penzioneri imati kartice sa kojima će moći da kupuju u ovom objektu.

"Mi smo u saradnji sa Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja došli do podataka koje se osobe uklapaju u ove naše kategorije. Kartice su već izrađene i narednih dana će biti podijeljene penzionerima. Svaka osoba će dobiti personalizovanu karticu, a prilikom kupovine se učitava bar kod i mi znamo koja je kategorija", pojasnio je Dutina.

On je napomenuo da ovdje mogu kupovati samo penzioneri koji imaju prebivalište na području grada Trebinja.

(Foto: Srpskainfo)