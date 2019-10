Otvoren najsavremeniji maloprodajni objekat trgovačkog lanca Tropic

Na adresi Šamački put 15/A, danas u 10 časova otvoren je Tropic centar Modriča. Market se prostire na preko 2.100 kvadratnih metara, zapošljava 115 radnika i uređen je po najsavremenijim standardima na polju maloprodaje.

"Otvaranjem ovog marketa stanovnicima Modriče i okolnih mjesta predstavili smo svoj jedinstveni koncept maloprodajnog objekta koji u jednom prostoru objedinjuje market, restoran i tržnicu. U okviru tog koncepta poseban fokus stavljamo na svježe odjele: gotova jela, voće i povrće, meso i ribu, pekaru, torte i kolače. Posebno nam je drago to što su svi kupci pozitivno reagovali na novu priču koju smo donijeli u njihov grad", navela je Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropic.

U ponudi marketa, kupcima će biti dostupno preko 50 vrsta gotovih jela koja će se smjenjivati na dnevnoj bazi i biće dostupna po jedinstvenoj cijeni. Po istom principu, funkcionisaće i samouslužne vitrine sa salatama, supama i čorbama, pizzama te samouslužna vitrina sa sjeckanim voćem i žitaricama. Raznovrsan asortiman i neobični spojevi ukusa sa jedne strane te prepoznatljive domaće recepture sa druge, rezultat su rada Tropic razvojne kuhnje, kako u segmentu slanih, tako i slatkih proizvoda.

Povodom otvaranja Tropic centra Modriča, za kupce je pripremljena posebno odabrana akcijska ponuda te brojna iznenađenja: pokloni za kupovine preko 20 i 50 KM, svaka 100. kupovina gratis, animatorski program za najmlađe, druženje sa maskotama, slavljenička torta te promocije i degustacije proizvoda sa svježih odjela u marketu.

Osim kvalitetne usluge, prijatnog ambijenta i pristupačnih cijena, dodatne pogodnosti u marketu biće i krediti za penzionere, popust za penzionere od 10% svakog ponedjeljka, kao i mogućnost podnošenja prijave za karticu Klub osmijeha koja će kupcima donijeti dodatne uštede.

Tropic centar Modriča raspolaže moderno uređenom dječijom igraonicom u kojoj je boravak prvih sat i po besplatan, a ispred marketa nalazi se i dječije igralište.

Radno vrijeme centra je od 7 do 21 čas od ponedjeljka do subote te od 7 do 15 časova nedjeljom. Za sve dodatne informacije, kupcima je dostupna besplatna info linija na broju 0800 50 243, kao i oficijelna internet stranica www.tropic.ba ili Facebook stranica Tropic.