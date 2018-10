Otvoren most na Ćehotini

U mjestu Šuba kod Foče danas je otvoren most na rijeci Ćehotini koji su zajedno podigli mještani i lokalna uprava.

Ćehotina je premoštena bejli konstrukcijom koja se ranije nalazila na porušenom dijelu željeznog mosta na Drini kod Kazneno-popravnog zavoda u Foči, a koji je nedavno obnovljen.

Sela na lijevoj obali Ćehotine povezana su sa Šubima i sa asfaltnim putem, i to na mjestu gdje se do 1992. godine nalazio viseći žičani most, oko šest kilometara uzvodno od Foče.

Mještanin Radovan Perišić priča da je viseći most postavljen 1989. godine, ali da je porušen početkom ratnih dešavanja u julu 1992.

"LJudi koji nisu imali osjećaja za to, oni su to srušili, ali hvala Bogu, evo došlo je vrijeme da ga obnovimo na istom mjestu i da ovome kraju pomogne taj most", kaže Perišić.

Ognjen Berezovski rekao je da su mještani uspjeli da nakon 26 godina obnove most uz velikodušnu pomoć, prije svega opštine, ali i drugih donatora- javnih i privatnih preduzeća.

"Maksimalna nosivost mosta je tri i po tone i biće ograničen visinom da ne bi slučajno neki veliki kamioni prelazili preko njega. Ovaj most je konverzovao dva i po kilometra makadamskog puta koji je bio neprohodan u jesenjem i zimskom periodu, a koji smo sada skratili na 35 metara ovog mosta, što svakako znači mnogo svima nama", dodao je Berezovski.

Srećan je i Pero Zeković, koji se nakon rata i dugogodišnjeg izbjeglištva skrasio na lijevoj obali Ćehotine, a njegova kuća je prva do mosta.

"Ovo nam znači da narod konačno živi na asfaltu. Moj sin je morao da se preseli u Foču kada mu je dijete pošlo u školu. Prelazilo se preko sajle, djecu su nosili na leđima, tako da nam je most spas", istakao je Zeković.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić rekao je da je vrijednost bejli konstrukcije, koju je opština sa Drine prebacila na Ćehotinu, oko 200 hiljada KM.

"Mještani su sami izgradili pristupne puteve i ojačali nosače, tako da će most dobro doći stanovništvu na lijevoj obali Ćehotine. Ovo je lijepa akcija, zajednički realizovana i ovakve primjere mi pomažemo u svakoj mjesnoj zajednici", naglasio je Mašić.