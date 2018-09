Otvoren kružni tok u vrijednosti od 180 hiljada maraka

Novoizgrađena kružna raskrsnica na magistralnom putu Nevesinje-Mostar svečano je danas otvorena u Nevesinju, čime ova putna komunikacija postaje moderna, savremena i bezbjedna saobraćajnica.

Kružni tok otvorili su načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Tamindžija i vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Nenad Nešić.

Nešić je rekao da vrijednost radova iznosi oko 180.000 KM.

"Ovo je samo jedan od projekata koje finansira Javno preduzeće /JP/ `Putevi Republike Srpske`, zajedno sa Vladom Republike Srpske koja ima potpuno razumijevanje za investicije koje realizuju `Putevi Srpske", naglasio je Nešić.

On je dodao da je ponosan što je danas u Nevesinju i što je kružni tok konačno završen, iako su radovi malo kasnili zbog opravdanih razloga.

Nešić je najavio rekonstrukciju Ulice Miloša Obilića, izgradnju još jednog kružnog toka i rekonstrukciju magistralnog puta Nevesinje-Mostar, koja će ući u plan JP "Putevi Republike Srpske" za 2019. godinu.

Tamindžija je izrazio zadovoljstvo što su u Nevesinju realizovani veoma značajni infrastrukturni projekti.

On je rekao da su "Putevi Republike Srpske" ove godine uradili i rehabilitaciju puta prema Berkovićima, a urađen je i most u selu Zovi Do, dok je u sljedećoj godini planirana i rehabilitacija puta prema Mostaru.

"Vlada Željke Cvijanović do sada je uložila u Nevesinje više od svih vlada. U dva mandata Vlade Željke Cvijanović Nevesinje je dobilo najvišu političku podršku u svojoj istoriji. Ni najoptimističniji Nevesinjci nisu mogli vjerovati da će se realizovati projekti poput izgradnje bolnice, vodovoda, puta prema Trebinju, kao i projekat `Gornji horizonti`", rekao je Tamindžija.

On je dodao da je Bolnica u Nevesinju jedna od nauspješnijih bolničkih ustanova u Republici Srpskoj, a da će Nevesinje za desetak dana dobiti istorijiski projekat, vodovod u koji su "Hidroelektrane na Trebišnjici" uložile sedam miliona maraka.

Tamindžija je istakao da je put Nevesinje-Bileća-Trebinja u potpunosti asfaltiran, a urađeni su brojni manji infastrukturni projekti.

"Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srpske i lokalne vlasti u ovom momentu u Nevesinju se realizuje nekoliko privatnih investicija, među kojima projekat tržnog centra, gradnja pilane, sušare i benzinske pumpe, što će dinijeti posao za 70 radnika u Nevesinju", naglasio je Tamindžija.

Avdalović je u ime građana Nevesinja zahvalio svima koji su pomogli izgradnju ovog kružnog toka koji će imati značajnu ulogu u prohodnosti saobraćaja.

"Ovaj kružni tok imaće veoma značajnu ulogu u bezbjednosti saobraćaja, prohodnosti, a i u estetskom smislu pružaće potpuno drugačiju sliku prilikom ulaska iz Mostara u Nevesinje", rekao je Avdalović.

On je rekao da je opština već izdvojila 130.000 KM za rekonstrukciju vodovoda u Ulici Miloša Obilića i riješila imovinsko-pravna pitanja za rekonstrukciju putnih pravaca Nevesinje-Gacko i Nevesinje-Berkovići.

Otvaranju kružne raskrsnice uz brojne Nevesinjce prisustvovao i narodni poslanik Dragan Ristić.