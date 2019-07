Otkupna cijena malina 2,5 KM

U jeku berbe malina, minimalna otkupna cijena koju su ponudili neki od najvećih otkupljivača za kilogram ovog voća je dvije i po marke, a malinari su, nakon nekoliko godina, donekle time zadovoljni.

Naime, smatraju da, iako im ponuđena cijena neće donijeti veliku dobit, makar neće biti na gubitku, za razliku od prošle godine, kada je otkupna cijena bila 1,5 KM.

"Malinari na neki način mogu biti zadovoljni ovom cijenom. U suštini nisu na gubitku", kazao je Ljubiša Alempić, malinar i predsjednik Udruženja "Vilamet", koje okuplja malinare iz Bratunca, Srebrenice i Milića.

Dodao je da je ova godina po malinare generalno bila loša zbog velike količine padavina, a ulaganja i troškovi berbe su, kako kaže, posljednjih godinu-dvije porasli.

"U suštini s ovom cijenom malinari nisu u minusu, a nisu ni na nekoj velikoj dobiti, ali je mnogo bolje u odnosu na prošlu godinu, jer kada se uzme cijena od 1,5 i 2,5 - razlika je marka. Takva je cijena i u Srbiji, s tim da oni organsku malinu dodatno plaćaju", pojasnio je Alempić za "Nezavisne" te dodao da smatra da cijena neće ići iznad dvije i po marke.

Bojan Bundalo, malinar iz Bistrice, kod Banjaluke, rekao je da je, u odnosu na prošlu godinu, otkupna cijena bolja.

"Cijena ide za jednu marku gore. Od te dvije i po marke po kilogramu za berače se da od 0,80 do marke. Samim tim odmah vidite da to nije ta cijena koju mi proizvođači možemo da imamo", istakao je Bundalo.

On je dodao da je na hektar maline uložio 2.200 maraka za zaštitu i prihranu.

"Ta cijena je daleko bolja od prošle godine, ali ne može ni ona da nas pokrije i da mi imamo neku dobit. Neka realna cijena bi mogla biti tri marke, pa da bismo mogli plivati u ovoj vodi", istakao je Bundalo.

Upozorio je da se na terenu pokazalo da je aktuelno veliko sušenje po malinjacima usljed zapuštenosti i razočarenja proizvođača, kao i kiše u maju.

Naglasio je da je ponuđena otkupna cijena dovoljna samo da proizvođač preživi.

Emir Mahmutović, predsjednik Udruženja proizvođača jagodičastog voća USK, naveo je da ovom cijenom malinari mogu biti zadovoljni.

"Ukoliko je to minimalna cijena od dvije i po marke mislim da je to u redu, da je u odnosu na prošlu godinu mnogo bolje i da bi malinari mogli biti zadovoljni. Mi u USK imamo pola marke podsticaje, tako da izađemo na tri marke i to je sasvim korektno", smatra Mahmutović.

Kako su naveli federalni mediji, kompanija "Herbos Nautre" iz Sarajeva, jedan od najvećih otkupljivača malina u BiH, objavila je otkupnu cijenu ovog voća od 2,5 KM.

Kako su ranije rekli u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, malinari u ovoj godini, osim premije po kilogramu za proizvedenu i prodatu malinu, mogu računati i na regresirani dizel, podsticaje za protivgradne mreže, navodnjavanje, poljoprivrednu mehanizaciju, podizanje višegodišnjih zasada i slično.