Otkriveno spomen-obilježje ubijenoj djeci Srpskog Sarajeva

Nataša Učur i Milica Lalović ubijene su snajperskim hicima 11.marta 1995. godine, i postale su sinonim stradanja djece Srpskog Sarajeva. U znak sjećanje na njih, ali i ostalu ubijenu djecu na tim prostorima, podignuto je spomen obilježje u krugu škole Sveti Sava.

Sjećanje je to na 120-oro nevino stradale djece u prethodnom ratu, od kojih je najmlađe imalo 16 mjeseci, a najstarije 17 godina. Potresene reakcije roditelja, koji su položili vijenac na spomen obilježje i danas svjedoče o težini zločina u kojima su na nasvirepiji način ubijana i djeca, a glavna poruka je da se to nikada ne smije zaboraviti.

"Mome Milunu pucati, djetetu od godinu i po, ja nema više riječi. I hvala predsjedniku, što nije zaboravio ovoliku djecu," rekla je Rada Cvijetić.

"Žao mi je što se to sve desilo, ali mi je drago neka imaju sjećanje, na ta slomljena krila, koja nikada nisu mogla da polete. To su djeca, to je mladost," rekla je Milena Vitković.

Obeveza nam je čuvati sjećanje na stradalu djecu, a 11. mart će ubuduće biti dan kada ćemo se prisjetiti ubijene djece, poručuje direktorica Osnovne škole "Sveti Sava". Podsjeća da se na taj dan desio stravičan zločin, kada su ubijene desetogodišnja Milica i devetogodišnja Nataša, čije djetinjstvo je prekinuto dok su se igrale ispred zgrade. Spisak od 120-oro djece nije konačan, što govori o velikom stradanju na tim prostorima.

"U saradnji sa Centrom za istraživanje ratnih zločina ćemo raditi na dokumentovanju svih podataka o stradaloj djeci, jer su se nažalost raseljene porodice iz Srpskog Sarajeva tog perioda rasule po bijelom svijetu i još uvijek nema svih informacije o stradaloj djeci," kaže Danijela Mrda.

Mrda, jedna od inicijatora izgradnje spomen obilježja, zahvalila se i predsjedniku Republike, koji je kaže pomogao podizanje spomen obilježja za stradalu djecu. Milorad Dodik poručuje da se ne može oprostiti zločin nad nedužnom djecom, ali ni shvatiti ko je mogao dići ruku na one koji nikome ništa nisu zgriješili. Boriću se da pravda stigne zločince, poručuje Dodik. One iz velikog svijeta, koji se vježbaju nad nama, neka je sramota što danas nisu bili ovdje, niti su obišli porodice djece koja su pobijena, kaže Dodik.

"Ubiti 120-oro djece, ubiti Natašu i Milicu, 1995. godine, nakon, zaključenja mira, pred kućom u dvorištu, to se ne može oprostiti. Hoću da znaju da ćemo ih tražiti, došlo je vrijeme da srpski narod mora da osveti svoje žrtve. To nije osveta prema drugim narodima, ali jeste prema ubicama," rekao je Dodik.

Od ukupog broja stradale djece, šestoro je pohađalo školu, u čijem krugu je podignuto spomen obilježje. Najmlađe dijete je pohađalo prvi razred, a najstarije nije uspjelo da podigne svjedočastvo. Neka je sramota BH. pravosuđe što nije u stanju procesurati odgovorne za srpska stradanja, pa ni ubistva djece, poručuju iz Republičkog cetra za istraživanje rata i ratnih zločina.

"Svako onaj ko je bio u stanju ubiti dijete, pogotovo iz snajpera, kako se to dešavalo najčešće ovdje, neka je proklet i biće proklet do kraja života, kada već pravosuđe neće da radi svoj posao. Preko hiljadu izvještaja je podnjeto za zločine nad Srbima," rekao je Milorad Kojić, direktor Cetra za istraživanje ratnih zločina Srpske.

Direktorica škole "Sveti Sava", predsjedniku Republike Srpske dodijela je plaketu škole, jer je finansirao podizanje spomen obilježja, a priznanje za doprinos realizaciji projekta dobio je i direktor republičkog Centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Danas je otvorena i senzorna soba u okviru škole, za djecu sa poteškoćama u razvoju, koja je takođe završena zahvaljujući donaciji predsjednika Srpske.