Osveštani spomenici članovima svirepo ubijene porodice Tešanović

Ni 28 godina kasnije, ne jenjava bol i sjećanje na one koji su ubijeni samo zato što su Srbi. Zločin nad srpskim civilima u selu Ledići, 3. juna 1992. godine, počinili su pripadnici tzv. Armije BiH, regrutovani sa područja Sarajeva, te komšije muslimani iz susjednog sela Dejčići. Prema izvještaju MUP-a Srpske, stanovnici Ledića ubijeni su na najbrutalniji način - klanjem, vješanjem ili gušenjem. Milena Vitković iz Trnova, koja je u ratu izgubila desetoro najbližih, skoro 30 godina živi sa svojim bolom.

"Ja sam iz porodice Tešanović najstarija sestra, koja je u ovome ratu izgubila desetoro od najbližih, dva brata, dvije nevjeste, bratića od godinu i po dana, majku, strica, stričevo dvoje djece, žena, i od drugog strica sin koji je sahranjen na Sokocu kao pripadnik vojske", kaže Milena Vitković, Trnovo.

Članovi porodice nisu našli svoj mir dok nisu našli posmrtne ostatke svojih najmilijih - 10 godina kasnije, na Treskavici. Milena Vitković je zahvalna Miloradu Dodiku što joj je odgovorio na zahtjev da se izgradi grobnica preminulim članovima njene porodice, još kada je bio predsjednik Republike Srpske.

"Pokojni patrijarh Pavle je govorio da kad ubijete dijete, ubili ste čitav svijet. A ovdje je troje djece ubijeno. Prosto, sama spoznaja da se to desilo boli do neslućenih razmjera. I kao što kaže ovdje rodbina, niko za to nije odgovarao. A vidi se da su pobijeni civili koji nisu imali nikakve veze na samom početku rata, od strane muslimana. Neka su prokleti svi oni koji su ovaj zločin počinili, i neka ih stigne pravda", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Ni 28 godina kasnije, niko nije odgovarao za zločin u Ledićima. Do 2001. godine iskopani su ostaci 24 žrtve, većinom nepotpunih kostura, dok su neke lobanje pronađene odvojene od tijela.