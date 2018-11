Osvanuo prvi snijeg u Banjaluci FOTO

U RS ujutro oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom mjestimično u Krajini i u višim planinama, a kišom u većini krajeva.

Snijeg tokom prijepodneva prelazi u kišu osim planina na zapadu, dok će u Hercegovini i na jugozapadu kiša jačati uz mogućnost i pljuskova uz obilnije padavine.

Vjetar na sjeveru zemlje uglavnom slab, sjeverni u ostalim krajevima slab do umjeren, jugoistočni, a u Hercegovini i na planinama na istoku pojačan i jak.

Minimalna temperatura vazduha od 0°C do 6°C , na jugu do 10°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2°C do 6°C u Krajini, a u ostalim krajevima 7 °C do 11°C, na jugu Hercegovine do 16°C.

U Banjaluci oblačno, u početku tokom noći sa snijegom koji brzo prelazi u kišu, tako da će sutra biti oblačno sa kišom. Vjetar slab, sjeverni.

Minimalna temperatura vazduha oko 3°C, a najviša dnevna do 6°C.

U srijedu u jutro toplije i pretežno oblačno sa kišom. Prijepodne se zadržava oblačno sa uglavnom slabim, a u Hercegovini umjerenom kišom. Od sredine dana prestanak padavine u većini krajeva uz djelimično smanjenje oblačnosti.

Oblačnije ostaje na jugoistoku gdje još može biti malo kiše koja kasnije popodne prestaje i u ovim krajevima.

Vjetar slab, sjevernih smjerova, a u Hercegovini do umjeren, jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2°C do 7°C , na jugu do 10°C . Najviša dnevna od 5°C do 11°C, na jugu do 16°C.

U četvrtak ujutro pretežno oblačno i suvo, a malo kiše može pasti samo na krajnjem sjeverozapadu Krajine. Tokom dana promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme i samo mogućnost za ponegdje malo kiše u centralnim i istočnim krajevima.

Minimalna temperatura vazduha od 2°C do 7°C , na jugu do 11°C. Najviša dnevna od 5°C do 10°C, na jugu do 16°C.

U petak ujutro pretežno oblačno, a u Hercegovini malo i umjereno oblačno. Tokom dana promjenljivo i suvo uz kraće sunčane intervale, a više sunčanog vremena u Hercegovini i kasnije popodne u Semberiji. Vjetar slab sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 1°C do 5°C , na jugu do 8°C Najviša dnevna od 8°C do 12°C, na jugu do 16°C, u planinama oko 5 °C.