"BiH je bila omiljeni koncept "Nadrealista", sve što smo pravili, pravili smo da to nekako namjestmo u BiH, jer je imala dobar ambijent za dobru šalu i kad kažete BiH, uvijek imam u glavi - mora da je neka provala i neki cirkus", počinje priču za ATV Karajlić, gostujući u emisiji "1 na 1".

On kaže da je ovo prostor jednog tragičnog nesporazuma i da se njemu pokazala sva besmislenost rata.

"Sad vidimo da je to prostor jednog tragičnog nesporazuma. Sad se vidi da je rat bio potpuno besmislen, da ništa nije dao, da niko ništa nije dobio osim međunarodne zajednice u koju se odselilo oko 800 hiljada visokoobrazovanih i kreativnih ljudi. To je BiH danas sa realne tačke gledališa, i ona nema nekakvu budućnost ukoliko se ne dođe "do pameti". Pamet bi trebala da bude neki ozbiljan dijalog između te tri strane u kojoj očigledno samo jedna strana ima punu svijest, o tome šta se dešava, a to su Srbi, a druge dvije strane očekuju podršku sa strane, a ne znaju da ih ta podrška koristi samo za svoje ciljeve", objašnjava Karajlić.

On kaže da je cilj zapadnih sila da unište Rusiju, a da na Srbe gledaju kao na "male Ruse".

"Zapadne sile imaju krajnji cilj da od Rusije prave zemlju za svoju ekspanziju, a Srbi su u njihovim očima neki "mali Rusi", kaže Karajlić.

Sve stvari oko politike u "Nadrealistima" sam ja pisao, kaže Karajlić, te objašnjava zašto žele da ga zaborave u Sarajevu.

"Meni iz Sarajeva zamjeraju što sam sa sobom ponio jedan mali kofer u kojem je bio čitav njihov identitet, jer sve što je bivša Jugoslavija znala o Sarajevu, uglavnom je znala preko "Nadrealista i "Zabranjenog pušenja". "Zabranjeno pušenje" i "Nadrealisti" su sinonom Sarajeva, neraskidivo tijelo, i sad kada vi promovišete u cijeloj Jugoslaviji tako, da cijela Jugoslavija zna taj grad i kad izbije rat i kada se bore za "urbani" identitet, a glavni tip koji je to napravio odlazi sa koferom u ruci, onda je logično da oni tog čovjeka žele ili da zaborave ili da unište", pojašnjava Nele.

Karajlić kaže da je osobina "sarajevske čaršije" da "govore jedno, rade drugo, a misle treće" te da to predstavlja jednu od glavnih prepreka u razgovoru sa drugim faktorima u BiH, pogotovo sa Banjalukom.

"Govore jedno, rade drugo, a misle treće - filozofija u Sarajevu, ta osobina čaršije je možda i najveća prepreka u komunikaciji sa Banjalukom. Srbu su mogli da vjeruju i bili otvoreni, od 1918. i bili fer, a sad je stvar već do Sarajeva i političke elite da shvate da ne može tom taktikom. Sada imate Dodika koji kaže "sad ne može, što si me folirao, folirao si me", i najzanimljivije je kod Dodika što je danas jedni političar u bivšoj Jugosalviji što, kada je počeo rat, nije bio na vlasti i to je dvostruki problem onima što razgovara sa njima", ističe on.

Govoreći o odlasku mladih sa ovih prostora, Nele kaže da je to problem "od Vardara do Triglava", a uzrok tome su kako on kaže sebičnost političara i fenomen globalizacije.

On se dotakao i teme kulturološkog rata, te konstatovao da je "Srbe više unazadio Holivud, nego granate".

"Suštinsko rješenje rat neće donijeti, niko neće nestati sa ovih prostora, može doći samo do nekog pregrupisanja naroda, zaključuje Karajlić.