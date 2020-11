Organizacije civilnog društva, centra za podršku djeci i licima sa poteškoćama ogorčene na izvještavanje BN portala

Organizacije civilnog društva, centra za podršku djeci, licima sa poteškoćama uputili su prigovor na tekst objavljen na BN portalu pod naslovom "Ko je Milorad Dodik da bi donosio ovakve odluke!".

Da podsjetimo, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik prisustvovao je sastanku predstavnika više organizacija za djecu s poteškoćama u razvoju na kojem je najavio da će u januaru naredne godine biti održan sastanak nadležnih u Republici Srpskoj sa predstavnicima organizacija za djecu sa poteškoćama u razvoju s ciljem sistemskog i trajnog rješavanja problema pomenutih udruženja i njihovih članova.

"Poštovana/i!

Upućujemo prigovor na Vaš odnos prema građanima Republike Srpske, djeci i licima, njihovim porodicama koje ste spomenuli u gore navedenom tekstu, o kojima ste trebali pisati njih radi, a ne, iz očito komercijalnih razloga, profita radi, pompeznog naslova, čitanosti / gledanosti, ispunjene kvote preglednsoti i ostalih, Vama znanih razloga.

Obzirno Vas podsjećamo da se ovdje radi o ljudima, njihovim životima, sudbinama. Vi ste očito zaboravili da su ljudi najbitniji.

Na traženje Vašeg imena (putem mejla i usmeno, putem dostupnog broja mobilne telefonije) iste večeri, niste odgovorili.

Obraćamo se Vama lično, odgovornom licu u pravnom licu, jer ste Vi kao ljudsko biće, sačinili informaciju i plasirali je građanima, onako kako Vi mislite da je dobro, potrebno, pametno, ispravno,... Vi, ne firma, ne računar, ne virtuelni prostor.

Dakle, Vi ste zloupotrijebili našu dobrodošlicu da budete naša podrška u nastojanjima da štitimo i unaprijedimo prava naših članova orisnika usluga / pacijenata. Došli ste na naš poziv, na naš događaj, iskoristili mjesto i prostor, iskoristili ste pozadinu za televizijski prilog, ...kao "sredstvo" za namicanje finansijskih sredstava, gledanosti, reklamne podobnosti, a možda i u svrhu i interes političkih stranaka. Mi smo Vam obezbijedili današnju priliku da radite svoj posao, onako kako bi i trebalo, da infomrišete javnost, pošteno uradite radni zadatak i za to budete plaćeni od poslodavca. Sve bi bilo dobro da ste to uradili tako. Ali niste. Vi u ovim ljudima, porodicama, njihovoj specifičnoj i često surovoj svakodnevnici, ... Vi ste vidjeli novac, brojke, interes, ... Uz sve to, Agenciju SRNA, po našem viđenju, a to neka procijene drugi, kompetentni za ovu oblast, naveli ste kao saradnika u izradi. Vašeg teksta / stava, tekst objavljen na portalu SRNA niste citirali, integrisali ste ga, potpisali; " (BN/Srna)."

I nemojte ni pomisliti reći, da smo Vam bitni i da ste imali dobru namjeru. Jer nismo stekli takav utisak. Toliko smo Vam bitni da nas kolege s Vaše televizije nisu ni spomenule u centralnom dnevniku, za razliku od aktuelnosti "crnog petka", situacije u Sloveniji, Njemačkoj,...

Zvaničan prigovor nadležnoj instituciji nećemo pisati, jer ćemo dobiti isti odgovor: "...komercijalni medij, nisu javni servis". Dakle, radite svojim resursima, svojim novcima, za rad svojih interesa.

Prihvatamo to, da imate na to pravo.

Ali nemate pravo da koristite ljude, prilike i pritom da ih ne ispoštujete.

Da li ste i koliko objektivni to treba svaki čitalac / gledalac da procijeni, postavljajući sebi pitanje - ako ste u stanju priču o potrebama, stanjima, životu... djece da iskoristite sebe radi, i Vaših komercijalnih ciljeva, koliko i kakvo dobro onda želite ili činite njima?!

Trebali ste nam biti još jedan vjetar u leđa koji će nam biti podrška u našim nastojanjima i našim borbama. Ali niste. Povrijedili ste nas emotivno, oduzeli ste nam dragocjeno vrijeme - da se bavimo bitnim stvarima.

ZAHVALNI smo svim Vašim kolegicama i kolegama, svih i mnogih medija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pa i na BN televiziji, koji nas prate godinama, u nama bitnim momentima, koji nam posvete pažnju i medijski prostor, da pričaju o našim potrebama, problemima ali i uspjesima.

Vašim nadređenima, poručujemo - BUDIMO LJUDI!

Vas pozdravljamo, želimo Vam svako dobro u životu.

I nadamo se da ćete u svakom Vašem narednom slovu, vidjeti, tražiti i posmatrati, čovjeka, njegovu suštinu, poruku, ... i raditi dostojanstveno svoj posao.

S poštovanjem!"

Prigovor su potpisali:

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske (MeNeRaLi), Radomir Radmilović,

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, Biljana Kotur,

Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama "Dajte nam šansu-Zvjezdice" Banjaluka, Željka Perišić,

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka - Dnevni centar "Onix", Miroslav Stanović,

Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlosti" Banja Luka, Mirjana Kojić,

Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "Moja luka" Banja Luka, Gordana Adamović,

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge "Za majku i dijete" Banja Luka, Olivera Ratković,

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banja Luka, Dijana Berić,

Udruženje "Nova generacija" Banja Luka, Saša Risojević