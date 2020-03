Opštinski štab za vanredne situacije pooštrio mjere predostrožnosti

Na današnjem sastanku štaba za vanredne situacije opštine Pale koji je predvodio načelnik opštine Boško Jugović i na kome su učestvovali predstavnici javnih i privatnih ustanova od društvenog značaja, kao i Republičke uprave civilne zaštite i MUP-a RS, rečeno je da u ovoj lokalnoj zajednici trenutno ne postoji nijedan slučaj virusa korona, te donijeli odluku da pooštre mjere prevencije kako bi spriječili njegovu pojavu.

Načelnik Jugović objasnio je da je štab donio par zaključaka, kojima je propisano skraćeno radno vrijeme tržnih centara – do 20.00 časova i ugostiteljskih objekata – do 23.00 časa, te apelovao na građane da vjeruju samo pouzdanim i provjerenim informacijama koje dolaze iz opštinske uprave ili Doma zdravlje, kako se ne bi bespotrebno stravarala panika.

„Ono što je važno jeste da u ovome trenutku nemamo oboljelih u Palama, nekoliko građana su na posmatranju i uglavnom se radi o onima koji su boravili u inopstransztvu, a, nakon određenog perioda, biće oslobođeni izolacije. Građani bi trebalo da djeluju preventivno, da povećaju brigu o higijeni i svemu onome što će spriječiti pojavu ovoga virusa. Mi ćemo izvršiti dezinfekciju prostorija u kojima trenutno ne borave učenici, to su škole, Studentski centar i fakulteti. Naležne službe u Domu zdravlja `Pale` imaju određene instrukcije, obezbijediće prostor za izolaciju ukoliko se pojavi slučaj sumnje na zarazu ovim virusom, u koordinaciji su sa Bolnicom `Srbija` i nema nikakvih potreba da se u ovome trenutku stvara panika. Pozivam građane da prate samo naše informacije, kako ne bi dolazilo do zabune i stvaranja panike, jer jedine prouzdane informacije su one koje dolaze iz Doma zdravlja i nadležnih institucija“, naveo je načelnik Jugović.

On je dodao da će opštinska uprava danas donijeti Odluku, koja će biti usaglašena sa odlukom Vlade Srpske i nadležnog ministarstva, a kojim će biti zabranjena okupljanja i rad fitnes centara, sportskih klubova i sličnih udruženja.

Prema njegovim riječima, smanjen je i broj djece u vrtićima, koje pohađaju samo ona djeca koja nemaju uslove za ostanak kod kuće.

Direktor JZU Doma zdravlje „Pale“ Ivan Šarac rekao je za „Paljanske novosti“ da su u Palama trenutno na posmatranju petero lica, od kojih su četvero pod nadzorom Doma zdravlja, a jedno lice je pod nadzorom Službe za infektologiju JZU Bolnice „Srbija“.

Šarac je apelovao na Paljane da ne stvaraju paniku i da se pridržavaju preporuka za sprečavanje pojave virusa korona.

„Trenutnu situaciju ne bi trebalo ni precjenjivati ni potcjenjivati. Trebalo bi da smo oprezni, ali bez panike, jedino ako budemo zajedno radili i sarađivali, ovaj problem brzo ćemo riješiti. U okviru našeg Doma zdravlja sve službe rade u punom kapacitetu, a, ukoliko posumnjaju na virus, građani mogu da pozovu koordinatora na dežurni broj 057/490-310, koji je dostupan 24 časa“, istakao je Šarac.

On je naglasio da je neophodno pojačati higijenske navike, pranje ruku i ličnu higijenu, kao i dezinfekcija rukohvata, radnih površina i podova.

Prema njegovim riječima, ta procedura se svakodnevno sprovodi u Domu zdravlja, koji je maksimalno čist i dezinfikovan za pacijente, a osposobljena je i odvojena prostorija u kojoj će se vršiti pregledi onih lica kod kojih se posumnja na virus korona.