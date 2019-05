Opštine spremile projekte sa kojim će aplicirati za donacije

Hercegovačke opštine več su spremile projekte sa koma će aplicirati za donacije Vlade Srbije.

Trebinje, Bileća i Nevesinje kandiduju devet projekata. Trebinje će kandiovati dva kaže za ATV prvi čovjek grada. Mirko Ćurić ističe da je bitno ulagati u Agrarni fond i Hercegovačku kući zato su se odlučili za nabavku nove opreme koja će pomoći poljoprivrednicima. To podrazumjeva kupovinu 70 različitih mašina, rasadnika, 30 profesionalnih plastenika i pokretne hladnjače.

"Mi smo već specifikaciju napravili, zahtjev poslali, procjenjena vrijednost je oko 500.000 evra mi ćemo nastojati da ili iz tih sredstava ili iz nekih drugih ili sopstvenih tu određenu opremu već u narednom periodu napravimo kako ne bi ispaštala Hercegovačka kuća", kaže Ćurć.

Spreman je i projekat poslovne zone „Volujac“ kod Trebinja. Potrebno je napraviti hale i tako privući investitore na jug Srpske kaže Ćurić.

"Procjenjena vrijednost tih objekata nije mala otprilike isto tako od nekih 500.000 evra pa naviše u zavisnosti od kvadrature koji budemo uradili", rekao je Ćurić.

Bilećani su napravili pet projekata. Planiraju ulagati u prečistač vode, izgradnju rezervnog vodovoda, ulaganje u turizam ali i obnovu lokalne biblioeteke.

"To je u jednom dužem vremenskom periodu, ukupna vrijednost ovih svih projekata koje ćemo kandidovati je oko 1.300.000 maraka kroz nekoliko godina to mora da bude jedno po jedno po prioritetima, vjerujem da je to realno da se ostvari", kaže menadžer opštine Bileća, Mihajlo Vujović.

Nevesinjcima trebaju pare za uređenje saobraćajne infrastrukture ali i projekat energetske efikasnosti u sarom domu vojske. Srpska Vlada i do sada je ulagala u Hercegovinu. Trebinje je dobilo vrtić, pravi se duhovni centar u Mrkonjićima a radi se i rekonstrukcija Starog grada na obali Trebišnjice.