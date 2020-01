Oprezno zbog poledice

Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske upozorio je jutros vozače na poledicu, posebno na putevima u planinskim predjelima, te na prilazima mostovima, vijaduktima i tunelima.

U kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima i magle, a povećana je i opasnost od odrona.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce danas će od 11.00 do 16.00 časova saobraćaj biti potpuno obustavljen, a vozila koristiti alternativne putne pravce Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad ili Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad. Poslije 16.00 časova saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno i odvija se jednom trakom.

Zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Radovi su aktuelni i na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, Rudanka-Doboj i Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, Šekovići-Caparde, na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike, te na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U Federaciji BiH /FBiH/ polučasovne obustave saobraćaja uz petnaestominutno propuštanje vozila, aktuelne su od 7.00 do 16.00 časova, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16.00 časova na ovoj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00, od 21.00 čas do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, dok je pola časa poslije ponoći do 5.00 časova obustavljen je saobraćaj kroz tunel.

Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima Srebrenik-Orašje kroz tunel Ormanica i Lanište-Ključ.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a podsjećaju vozače koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH da mogu da provjere trenutno stanje saobraćaja na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.