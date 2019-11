Oprez zbog mokrih kolovoza i magle

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim i klizavim kolovozima, posebno preko planinskih prevoja, a magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Bugojno-Novi Travnik, Livno-Kupres i Livno-Glamoč, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vozačima se na svim putnim pravcima savjetuje da voze oprezno i da poštuju saobraćajnu signalizaciju na dionicama na kojima se izvode radovi.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Karakaj dva-Drinjača, Bijeljina-Šepak u mjestu Patkovača, Modriča-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše /granica Srpske i FBiH/, Johovac-Rudanka, Drinjača-Milići-Vlasenica, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, te u Prijedoru gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice.

Klizišta usporavaju odvijanje saobraćaja na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Lopare /Mačkovac/-Čelić, Šekovići-Caparde, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike, kao i na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U FBiH radovi usporavaju saobraćaj na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk. Na ovoj lokaciji saobraćaj se svakog dana odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas, a od 21.00 do pola časa poslije ponoći vozila prolaze naizmjenično, dok je od pola časa poslije ponoći do 5.00 ujutro saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila ukupne mase do sedam i po tona koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sanacioni radovi su aktuelni i na auto-putu Sarajevo sjever-Lepenica, te na magistralnim putnim pravcina Ključ-Bosanski Petrovac preko prevoja Lanište, Srebrenik-Orašje kroz tunel Ormanica, Doljani-Metković i Jajce-Crna Rijeka na lokalitetu Zdaljevac.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja. I dalje je na snazi zbog bezbjednosnih razloga obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse preko graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.