Ograničen rad trgovina i kafića u više gradova i opština u Srpskoj

Zbog novonastale epidemiološke situacije sa virusom korona mnoge lokalne zajednice u Republici Srpskoj su slijedile primjer Banjaluke te skratili radno vrijeme trgovinskih i zanatskih objekata.

Krizni štab opštine Kozarska Dubica za praćenje situacije u vezi sa pojavom virusa korona ograničio je rad ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata do 19.00 časova, a za dragstore i pekare do 22.00 časa s ciljem preventivnog djelovanja i zaštite stanovništva od pojave novog virusa.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić rekao je novinarima da u Kozarskoj Dubici nisu registrovani oboljeli od virusa korona, a pod epidemiološkim nadzorom je pet osoba koje dolaze iz Italije i Slovenije.

Reljić je apelovao na svijest stanovništva, te potrebu da se oni koji su su boravili na područjima zahvaćenim virusom korona jave Hitnoj službi Doma zdravlja putem telefona 052/416-090.

Štab za vanredne situacije grada Trebinje ograničio je rad ugostiteljskim objektima, prodavnicama i kladionicama, a igraonicama, diskotekama i fitnes klubovima rad je zabranjen u okviru preventivnih mjera protiv virusa korona.

Načelnik štaba za vanredne situacije u Trebinju Stevan Bekan rekao je novinarima da je ovaj štab donio naredbe o daljem postupanju zbog virusa korona.

Prema njegovim riječima, radno vrijeme ugostiteljskih objekata, tržnih centara i prodavnica ograničen je do 20.00 časova, pekara do 22.00 časa, sportskih kladionica i zanatskih radnji do 18.00 časova, a zabranjen je rad svadbenih salona, noćnih klubova, diskoteka, igraonica i fitnes klubova.

On je istakao da je zabranjeno izvođenje svih muzičkih sadržaja uživo u ugostiteljskim objektima u Trebinju.

"Preporučuje se roditeljima da djecu ne dovode u vrtiće ako mogu da obezbijede čuvanje na drugom mjestu", istakao je Bekan.

Na današnjoj sjednici Štaba za vanredne prilike opštine Mrkonjić Grad donesena je odluka da se radno vrijeme ugostiteljskim i trgovačkim objektima ograniči do 18.00 časova.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić naglasila je da je radi prevencije odlučeno i da se privremeno zatvore dječije igraonice, svadbeni i druge salone gdje se priređuju okupljanja.

"Možda nema realnih razloga za to, ali je to preventivno jer želimo da se okupljanja svedu na minimalnu mjeru", rekla je Aničićeva.

Štab za vanredne situacije grada Prijedora odlučio je danas da rad ugostiteljskih objekata i tržnih centara u ovoj lokalnoj zajednici bude skraćen do 20.00 časova radi prevencije širenja virusa korona.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković naveo je da se prekida rad dječijih igraonica i klubova, noćnih klubova, diskoteka i fitnes sala, a od ponedjeljka 16. marta zabranjuje se rad svadbenih salona na području grada.

"U vrtić je došlo 80 djece i preporuka roditeljima je, ko ima mogućnost da zadrži djecu kući, a ko nema, da od ponedjeljka dovodi djecu u centralni objekat gdje će biti organizovan boravak", rekao je Đaković novinarima nakon sjednice štaba.

Na današnjoj sjednici Štaba za vanredne situcije opštine Pale donesene su odluke da bude skraćeno radno vrijeme tržnih centara do 20.00 časova, a ugostiteljskih objekata do 23.00 časa radi prevencije širenja virusa korona.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je novinarima da je održana vanredna sjednica da bi građanima dali smjernice i instrukcije kako da se ponašaju u narednom periodu s ciljem sprečavanja širenja virusa korona.

"Odlučili smo da radno vrijeme tržnih centara i ugostiteljskih objekata na području opštine bude skraćeno, a situaciju ćemo pratiti i narednih dana. Vrijeme rada objekata ćemo korigovati u zavisnosti od situacije", istakao je Jugović.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je Srni da je na današnjem sastanku Foruma za bezjednost donesena naredba, koja stupa na snagu odmah, da se radi suzbijanja širenja virusa korona ograniči radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 22 časa, bez organizovanja muzike uživo, žurki i proslava.

Bjelica je naglasio da je ova preventivna mjera izrečena u skladu sa zaključcima i mjerama koje je u vezi sa suzbijanjem širenja virusa korona u Republici Srpskoj donijela Vlada Republike Srpske, te aktivnostima koje preduzima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je rekao da je u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom donio naredbu i o zabrani rada svadbenh salona, o skraćenom radnom vremenu nedjeljom svih marketa i prodavnica od 8.00 do 13.00 časova, te preporučio igraonicama da obustave rad.