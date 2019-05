Odzvonilo nepropisnom parkiranju

Odzvonilo je nepropisnom parkiranju u Doboju. Odlukom o javnim parkiralištima, grad uvodi red u tu oblast. Nema više mjesta vozilima na zelenim površinama i trotoarima. Neka kažnjavanje krene od mene, poručuje gradonačelnik.



"Moje vozilo nije na trotoaru nikada i mislim da neće biti. Mislim da ničije ne treba da bude na trotoaru u gradu Doboju. Nema ništa protiv ako sam i ja taj da kazne i mene", istakao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Za razliku od prvog čovjeka grada, vozila pojedinih odbornika nerijetko su na trotoaru. Onaj uz skupštinsku salu posebno za vrijeme sjednica, krcat je automobilima. Neki teško, drugi kao iz topa, priznaju grešku.

"Nije tačnom, nije tačno. Nekad stvar brzine, naravno svi pogriješimo, ali trebamo svi snositi kazne i trebamo servisirati i plaćati", naglasio je Slađan Jović, nezavisni odbornik i direktor Gradske toplane Doboj.

"Vjerujte da sam se zbog kašnjenja nepropisno parkirao, i ako sad dobijem kaznu to ću zaista biti kriv", rekao je Vedran Gligorić, odbornik SP u SG Doboja.

Pokušaće poručuju gradske vlasti da riješe i problem manjka parking mjesta. Počinje gradnja objekta na pijaci.

"To će biti javno parkiralište. Sigurno da će period izgradnje novih parking mjesta potrajati, ali generalno grad razmišlja i o novim parking zonama", istakla je Sanja Vulić, predsjednica Kluba odbornika SNSD u SG Doboja.

Sve to donijeće prihod gradu, a on je samo za mjesec uvećan sto odsto u odnosu na prošlu godinu. Prekršaji donose stroge kazne. Za fizička lica i do hiljadu maraka, za pravna i do deset puta više. Vozila osoba sa invaliditetom imaće obezbijeđenih tri odsto mjesta.