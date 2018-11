Oduzeti drvni sortimenti u vrijednosti od oko 56 hiljada maraka

Republička šumarska inspekcija je od nekoliko fizičkih i pravnih lica na području Gradiške oduzela oko 780 metara kubnih šumaskih drvnih sortimenata, čija se vrijednost procjenjuje na oko 56.670 KM.

Drvni sortimenti oduzeti su protekle sedmice uz podršku Policijske uprave Gradiška, a u okviru aktivnosti na suzbijanju bespravne sječe, krađe i nelegalnog prometa, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

"Inspekcijskom kontrolom utvrđeno je da drvni sortimenti zatečeni kod subjekata nisu žigosani šumskim žigom, nisu obrojčeni i za njih nisu izdati otpremni iskazi, odnosno nemaju dokaz o porijeklu", navodi se u saopštenju.

Prema izjavi odgovornih lica, drvni sortimenti potiču sa privatnih šumskih parcela, te je u nastavku postupka izvršena i kontrola iz oblasti gazdovanja privatnim šumama.

U okviru planskih zadataka, redovnih i vanrednih kontrola, republička šumarska inspekcija je u ovoj godini u 230 slučajeva oduzela šumske drvne sortimente u ukupnoj količini od 1.880 metara kubni, čija se vrijednost procjenjuje na 153.810 KM.

Šumski drvni sortimenti su oduzeti na postrojenjima za primarnu preradu drveta i u prometu.

Nadležnim centrima javne bezbjednosti i tužilaštvima upućen je veliki broj informacija o sumnji da bi se u određenim situacijama moglo raditi o krivičnim djelima, te da je potrebno preduzeti dodatne istrage.

Zakonom o šumama je propisano da kazne za fizička lica zbog bespravne sječe iznose od 300 do 900 KM, dok za pravno lice kazna iznosi od 3.000 do 9.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 500 KM do 1.500 KM.